台灣的全球防疫表現從第5名慘跌到44名，原本防疫模範生摔落為劣等生，主要原因就是疫苗覆蓋率太低。蔡政府當然可以再搬出中共阻撓採購疫苗當藉口，只是疫情爆發迄今已643人死亡，造成百業蕭條，陳時中還有臉眷戀中央流行疫情指揮中心指揮官的權位嗎？

依據彭博社公布6月的「全球防疫韌性評比」排名，台灣是所有53個國家中跌幅最大者，從資優生墜崖式掉到末段班，不但被甩出「亞洲四小龍」之列，甚至落後泰國與印尼。如此慘不忍睹的防疫成績，就是這1個多月來國人殷殷企盼疫苗不可得的心情寫照，偏偏傲慢的陳時中從不承認是他的問題。

放寬機組人員「3＋11」檢疫時間，被專家認為是這一波疫情主要破口，做決策的陳時中在立法院答詢時，誣指是副指揮官陳宗彥主持該會議，俟媒體拆穿才改口記錯了，不但公然在國會說謊、事後唬弄沒有會議紀錄，藍委要他下台還厚顏反嗆「不是委員說怎樣就怎樣」。

當台灣還是防疫模範生時，高坐神壇的陳時中可以光環護身，如今疫情大爆發，國人才驚覺原來超前部署全都是吹噓大內宣，開出的3000萬劑疫苗不只跳票，民間團體想幫忙採購疫苗補防疫破口，還遭他滿腦子政治防疫藉故阻撓。

生命無價，643名染疫病患死亡，原因雖不能與「3＋11」荒誕防疫決策畫上等號，但陳時中午夜夢迴驚醒，是真的為了採購疫苗夜有所思，還是被良知驚醒？

天地不仁，以萬物為芻狗，陳時中已把台灣搞成全球防疫劣等生。為蒼生念，就別再眷戀權位，讓有辦法的人來指揮防疫吧！