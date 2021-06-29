台灣自購的莫德納疫苗第3批共41萬劑，即將運抵。至7月，自購及美國、日本的捐贈，中央流行疫情指揮中心已可掌握626.5萬劑疫苗；鴻海、台積電購買BNT疫苗的法律文件也已備齊，開始與德國原廠或代理商上海復星洽談，慈濟準備捐贈500萬劑疫苗，也獲得蔡英文總統正面回應，應有機會進入採購的行政與法律程序，民進黨政府的「疫苗危機」可望暫時紓解。

政策邏輯vs.戰略邏輯

民進黨政府能擺脫這場疫苗風暴，基本上應歸功美、日在關鍵時刻出手救援。日方在6月初贈送124萬AZ疫苗，後來又追加贈送100萬劑，預計7月可運抵，美方一開始認為不需要捐贈，發現苗頭不對，立即宣布捐贈75萬劑莫德納疫苗，很快又追加到250萬劑，並劍及履及運抵台灣。復星代理的BNT疫苗不是捐贈，即使順利運抵，台灣至少已先獲得美、日無償提供約500萬劑。俗話說「久旱逢甘霖」，台灣民眾在獲得美、日捐贈後，會把陸方打開BNT疫苗方便之門當做「甘霖」嗎？顯然不會！

回顧大陸對台灣這場「疫苗危機」的反應和措施，基本上仍沿襲對台政策的傳統模式：一來廣泛動員官方、民間和媒體向台方提出援助意願，歡迎台胞登陸施打國藥、科興等陸製疫苗，並支持上海復星向台灣供應疫苗，BNT疫苗入台僵局因而出現轉機。但對「政治面」的堅持毫不放軟，對蔡政府及海陸兩會保持距離，對民進黨的「政治動作」嚴密監視並隨時反制，對美、日援助台灣防疫，不忘批判台方「以疫謀獨」。

比起陸方根據「政策邏輯」照表操課，在防疫問題上對蔡政府持續出招，美、日兩國評估、應對台灣疫情，則以「戰略邏輯」出發，以「特事特辦」方式操作，並能精準抓住決策時間點，並透過媒體對台灣民眾產生最大影響力。

其中一個最關鍵的細節，就是5月底在全台陷入疫苗恐慌，民怨最沸騰之際，美國為何能夠當機立斷收回美國在台協會（AIT）處長酈英傑「台灣疫情並不嚴重，華府不急於提供疫苗」的說法，劇情逆轉如此決斷，連美國網民也質問「台灣是富裕國家，美國為何大手筆捐贈」。背後可能是美方主動，也可能是蔡政府緊急求援，無論美方或台方主動，美國能迅速、果斷、超規援助，都代表美方的決策能力，及對美中台情勢做出的戰略判斷。

漸進治理vs危機干預

據媒體透露，美方對台灣疫情發展高度關切，很快就敏感察覺，民進黨政府正陷入前所未有的執政危機，社會可能出現一面倒向大陸求援的民意氛圍，可能對美台戰略格局產生不利影響，因而做出「超標準」的疫苗分配安排，並與日方協調採取一致行動。換言之，此次美、日疫苗援台行動，是一次意在遏制北京對台影響的政治性、戰略性部署，也是一次成功的「危機干預」。

這就是大陸對台難題所在。大陸透過長期的和平發展、融合發展，建立了兩岸緊密的經濟與社會連結，台灣對大陸出口依賴度愈來愈高，同時也吸引許多台灣民眾赴陸生活、發展。這個過程可以用大陸涉台學者劉國深所創造的「漸進治理」概念加以形容。

此次大陸在因應台灣本土疫情的做法，也是按照「漸進治理」的思維，讓居住在大陸的台灣人優先施打，並為台灣民眾到大陸施打提供便利，但仍堅持依規隔離滿14或21天，才能免費接種。單以防疫優先角度看，堅持隔離當然是對的，也能夠吸引部分民眾飛到大陸打疫苗，但依據「漸進治理」思維制定的政策，只對「同溫層」有效，和美、日「危機干預」概念下制定對策的效果相比，顯然遜色。

相較「漸進治理」屬於消極應對性質，「危機干預」則能觸及要害，迅速解決問題。當然，最關鍵的原因還是民進黨執政的現實，大陸任何善意都可能遭到扭曲，對美、日救援卻綠燈大開。但大陸應可深思，如何憑藉兩岸文化連結與強大的國力突破障礙。美、日從戰略邏輯謀畫如何援助蔡政府抗疫，大陸更應從對台大戰略層次出發，在爭取台灣民心的競爭中搶得先機。