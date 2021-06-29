停擺5年的台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）即將以視訊方式登場，這是難得的契機，我方為爭取復談，已付出沉重的代價，希望這次談判不但在短期議題上能獲得具體成果，更能對我國簽署重要貿易協定產生關鍵作用。

稻米、智財權、醫材需讓步

美台經貿關係對雙方都非常重要，美國是台灣第二大貿易夥伴，台灣則排名美國第十大；2020年雙邊貿易910億美元，雙向直接投資470億美元，維持常態經貿對話關係非常重要。TIFA機制不但是美國和其他國家諮商貿易問題、解決貿易爭議的重要平台，更被美國視為簽署雙邊自由貿易協定的先決條件；我國企盼和美國簽署自貿協定，當然須讓這個已經停擺的平台重啟，本次會議意義重大。

台美雙方在1994年簽署TIFA，隔年展開TIFA諮商，成為兩國溝通的例行平台，前後共召開10次會議。討論議題廣泛觸及WTO談判、經濟整合、台美在APEC合作、台灣加入WTO政府採購協定、農業、電信、藥品、智慧財產權、貿易安全、稻米進口保護等重要議題。

台方主談人在第4屆後提升為經濟部次長，美方則為貿易副代表。本次諮商，打破2016年後停開的僵局，我方將由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮率各部會與談；美國貿易代表署（USTR）將由助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）率美方各單位與談。

媒體報導，我方將在會議中提出和美國簽署「雙邊貿易協定」（BTA）的願望，並將參考《美韓自由貿易協定》。這當然是我國多年來一直希望突破北京封鎖，簽署更多貿易協定的自然發展。拜登政府已明白表示，只有在美國強化基礎設施和勞工技術後，才會繼續和外國簽署自貿協定，但台灣處於美國推動印太戰略的關鍵地位，且拜登政府推出的大規模基建計畫已有進展，的確有機會爭取美國優先考慮展開BTA諮商。

但這條路徑並非平坦，甚至可以說，挑戰剛要開始。美國智庫外交關係協會（CFR）日前刊文透露，美國貿易代表署將針對台灣農產品（包括稻米）、蒸餾酒、重機等的關稅、藥品和醫材價格、網路盜版、碎牛肉與動物副產品開放進口等問題，透過談判取得進展。顯然，美國將會要求我方在這些議題上讓步，政府才剛剛開放美國瘦肉精豬肉進口，進一步開放將對施政形成嚴厲挑戰。文章中也提到，美國與台灣展開全面雙邊貿易協定（BTA）諮商的時機已臻成熟，表示若上述議題能滿足美國需求，雙邊貿易協定諮商是可以樂觀期待的。

讓弱勢產業適應國際競爭

然而，就算我國順利和美國洽簽貿易協定，也很難獲得太大的淨利益，因為我對美出口最大宗是資通訊產品，多數已因《資訊科技協定》（ITA）而免除關稅，卻可能在美國要求下，比照墨西哥近乎全盤開放美國農產品進口，將造成我國農業崩盤性的衝擊。南韓曾成功擋下美國稻米，我國不見得可以如願，美國可能以台灣購買力（PPP）調整的人均GDP高於南韓而對台施壓，台灣必須對談判策略與談判結果做好萬全準備。

這也是台灣進一步自由化的重要轉機，亞太區已生效的11國區域經濟整合中，《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），是相對較不受北京干擾，我國較有機會加入的經濟整合組織，美國雖在川普執政時退出，但拜登政府可能隨時再次加入；屬於G7的英國已經申請加入。

我國和出口值占我國14.6%的美國完成貿易協定之後，貿易競爭優勢將顯著強化；若能順勢進入出口值占我國20.7%的CPTPP，出口競爭力將大大提高，並突破區域經濟遭到關稅「封鎖」的不利現況。

只是，簽署貿易協定有取有捨，政府應及早讓弱勢產業適應國際競爭，特別是偏高的農產品和弱勢產業的關稅應適度調降，也必須提高這些產業的研發和創新能量，讓其更有能力參與國際競爭。受進口衝擊的補償機制也必須強化，以免農民和艱困產業未能超前部署而抗拒簽署，甚至演變成民進黨版的「太陽花事件」。