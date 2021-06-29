媒體報導，針對近日港府關閉在台經濟文化辦事處，並逼迫我駐香港辦事處官員須簽署「一中承諾書」，對於兩岸關係持續惡化的態勢，陸委會主委邱太三日昨向北京當局呼籲，你們最常提及的中華文化中，「以力服人」是絕對不會心服於人的，「以德服人」才是中華文化的精粹，北京應該好好思考這一句話云云。

邱太三指出，蔡總統在2016年已經表示，在「民主、對等、和平、尊嚴」下，對話隨時都可以開啟，他要再次正告北京當局，如果每天都有軍機、軍艦來台騷擾，每天都在國際打壓我生存空間，阻止台灣參與國際組織，「相信兩岸不會春暖花開，會更加延長冬天的冰凍，這是對岸要去檢討思考」。他期待雙方有更進一步的交流與互動，至少可由人民層次理解，在制度、價值、思維和心態上，雙方要花更長時間交流。

坦白說，筆者雖然可以理解邱主委一席「合乎其身分職位」的「制式發言」。但說到底，邱主委的「業績表現」最終仍然是沒有解決台灣任何問題。其實，以他的歷練與過往和中共交流的經驗，邱主委不會不知道什麼叫做「核心利益」與「忍受底線」，固然，對岸中共的核心利益與忍受底線與中華民國無關，甚至部分可能還有礙中華民國的永續生存與發展，但進廚房就不能怕熱，遑論邱太三在擔任「陸委會主委」之前，早就應該對這件「苦差事」甚至是會「有功無賞打破要賠」應有所體悟。

因而，回頭再檢視一下邱主委的說法，筆者即必須指出其三點謬誤之處：一是在中華民國、中華民國憲法依然存在、健在的「事實狀態」下，所謂的「一中承諾書」並不可怕，純粹只在蔡政府自己的「意識形態與心魔」無法接受罷了，跟中華民國一點關係也沒有。二是邱主委豈會不知道國際政治講究的就是「實力原則」與「爾虞我詐」，沒有什麼真正永遠的朋友或敵人，就只有永恆的「國家利益」追求而已，遑論蔡政府本質上一直不認為自己是「中國人」，何來受到一中承諾書之威脅。三是你既然希望中共秉持傳統優良中華文化中的「以德服人」，可是，對中共而言，既然你不願「以同樣『對等』的方式」對我，又怎麼會「天真」到希望我像「宋襄公」般的「自殘與自我設限」呢？換言之，吾要「以德、以心」待汝，難道汝就可以「以詐、以拖」對吾？

筆者要提醒邱主委在這種現實的國際政治下，面對你所認為中共的「以力服人」態勢，那麼蔡政府可能的「超前部署」與「有政府、會做事」又究竟要「用什麼服人」呢？這已非革命完後握手即可，這是中華民國的永續生存與未來發展，也絕不是蔡政府「從頭到尾、執政兩任、任期總共五年多」後，一千零一招「中共打壓」的卸責說法。

如今，中華民國能否永續、台灣能否屹立不搖都快成了問題，請問台灣民眾選你們有何屁用呢？蔡政府，醒醒吧！

（作者為前中國國民黨發言人）

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