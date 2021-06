近日美國友台動作頻頻,除了將舉辦睽違五年的美台貿易暨投資架構協定,美國參眾兩院其實早已相繼推出相關議案,一邊高舉「抗中」大纛、一邊拉攏印太各國與台灣。

五月底,眾議院外交委員會主席米克斯提出了《確保美國全球領導力與參與法案(Ensuring American Global Leadership and Engagement Act)》,簡稱鷹法(E.A.G.L.E Act),預計將在本周進入辯論。參議院則在多數黨領袖舒默的推動下,於6月8日通過《美國創新與競爭法案(US Innovation and Competition Act of 2021)》,又稱無盡邊疆法(Endless Frontier Act),展現參議院強硬的抗中立場。兩法雷同,都有相當篇幅提及台灣,除了半導體與先進技術布局,筆者發現其他關於台灣的條文也頗耐人尋味:

兩法皆主張成立「台灣學人法案(Taiwan Fellowship Act)」,讓美國官方安排政府人員來台學習兩年。這些「學人」第一年學習中文與台灣政經歷史,第二年則進入台灣公務部門上班,可選擇至立法委員辦公室、行政院部會或與美國政府有關的機構。

這是模仿美日之間的「曼斯菲德獎學金」(Mansfield Fellowship)」,讓美國公務員到日本生活一年、促進雙方交流,而近年美國派至日本的曼斯菲德學人大部分來自軍方及國安等部門,或許和美國的印太軍事布局有關。

「美國官方人員進駐台灣政府單位」固然能增進台美連結,但難免讓人產生政治聯想:美國要在台灣中央政府安插代理人嗎?美方是否會透過學人對我們的官員下指導棋?

《美國創新與競爭法案》特別針對中共銳實力(Sharp Power)提出策略,例如:協助台灣對抗假訊息與認知作戰,防止台灣選舉受到任何干預,並和台灣交換相關資訊與技術,此舉顯然是美國在台灣部署資訊戰的前線。令人訝異的是,美國政府將主動「評估」台灣的政黨、媒體、金融機構是否被中共滲透及被滲透程度,並發展一套因應措施。

美國願意幫忙台灣是好事,但政府也需說明:是否會順著此法開放美政府調查我國內人民團體和私人公司?其調查工作深度與廣度,會否踩到我國主權界線、變成美版國安法?

兩法皆鼓勵台灣增加軍購支出,同樣也規定美國必須嚇阻中共對台的武力威脅,《鷹法》僅提到以「外交」與「經濟」手段嚇阻,《美國創新與競爭法案》則不放棄「其他手段」。值得一提的是,眾議員貝拉另外提出的《台灣和平與穩定法案(Taiwan Peace and Stability Act)》直接表明美國可使用「軍事手段」回應中共對台的侵擾,若此法通過,將對中美台關係投下震撼彈。

另外,《美國創新與競爭法案》中特別提出美方不得加諸任何限制在台美官方交流,亦不可阻止中華民國國旗出現在外交場合及美國國務院的社群網站上,接續美國前國務卿蓬佩奧卸任前「解除台美交往限制」的聲明。

美國國會的提案一面倒的為台灣伸張正義,但凡事皆有一體兩面,長久來看,美中兩強在亞太地區持續增溫的對峙並不利於台灣,台灣絕對不想、也不能變成熱戰區,任何成為美國戰地的地方都沒有好下場,如越南、阿富汗和伊拉克。因此,政府必須更謹慎地為國人謀長遠利益,並且考量如何在美國的積極佈局與中華民國主權之間取得平衡,畢竟美國永遠是以「美國利益」為第一考量,不是我們台灣。

(作者為台大政治所博士班、曾任美國聯邦眾議員Max Rose助理)

