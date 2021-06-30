無可推卸的責任

我抵滬之日，即民國卅八年一月廿一日，聞悉 蔣公引退，心中無限的痛苦更增十倍，預料國勢將不堪設想，日趨混亂當在意中。廿二日晨知副總統李宗仁於代行總統職權的第二天，不識共匪陰狠，即發表謀取和平文告，派張治中、邵力子、黃紹竑、劉斐等北上，與朱毛匪黨代表周恩來、林伯渠、林彪、葉劍英、李維漢五代表進行所謂「和談」。

嗣政府遷穗辦公，我也於三月十二日由上海到杭州，先為何敬公六十大慶祝壽，旋即回江西吉安原籍掃墓，並處理我所創辦的「吉安私立扶園中學」校務，四月十三日到達廣州。當我離開家鄉時，雖蒙親友及鄉紳盛情款待，熱烈歡迎歡送，但我內心則不勝其淒涼之感，真是遊子飄零，又不知將流浪到何處？何日得重返我的故鄉？

民國卅八年四月廿三日國軍撤離南京。六月十八日，我在廣州出席廣東省政府招待立法委員與國民大會代表的茶會，曾沉痛陳詞。七月十日，中國國民黨總裁 蔣公與菲律賓總統季里諾在碧瑤會議。我因民國七年曾一度乘船經過香港，當時未曾上岸，而且此時又沒有實際工作，所以於七月廿三日由廣州移住九龍，暫時靜靜的韜晦思過。

我回憶民國十六年兼任國民政府軍事委員會委員，十八年當選中國國民黨第三屆中央執行委員，十九年任河南省政府主席，廿年兼國民政府委員，當選中國國民黨第四屆執行委員，受二等寶鼎勛章，廿四年任陸軍二級上將，當選中國國民黨第五屆中央執行委員，受一等寶鼎勛章，甲種一等光華獎章，廿五年兼國防會議委員，受二等雲麾勛章，革命十週年紀念動章，廿六年受陸海空軍甲種一等獎章，廿八年受華胄勛章、忠勤勛章、一等雲麾勛章，卅四年當選中國國民黨第六屆中央執行委員，受青天白日勛章、勝利勛章，卅七年當選第一屆國民大會代表，而軍職則由師長、軍長、指揮官、總指揮、總司令、至司令長官、緩靖主任。可以說我個人在黨、政、軍三方面都負過相當的責任，尤其是軍事責任重於黨、政責任。所謂「一將功成萬骨枯」，而這些勛章便是無數將士的頭顱與鮮血換來的。

不知道將來對於這段歷史是怎樣的評論，但我認為假如要用天秤的話，那末我個人對於此次大陸失敗應負的責任，至少應該與我的職位和功勛的重量相等。這就是我為什麼要寫這篇簡略的回憶錄之理由，絕不是記述事功，事勢至此，還有什麼事功可言呢！不過趁有生之年，說明我應該負的責任，這個無可推卸的責任。

我從小立志革命，好不容易步入正途，二十幾年東征北伐，稍遂初志，而結果只不過是「從軍閥手裡救出來的國家，而又陷於共匪的鐵蹄下了。」除了軍閥的暴政，而又被共匪實行其暴政，以暴易暴，不但沒有救國也沒有救民，而且使國家人民更陷於水深火熱中。縱然我在北伐平亂各役有可述的功勛，亦只是黃粱一夢，轉瞬成空，我愧對國人也愧對那些勛章！

假如不能反攻大陸，消滅共匪，那末，國民革命的成就──推翻滿清，建立民國，打倒軍閥，擊敗日寇──只不過是替朱毛奸匪的叛國舖路而已，那我無數的先烈是決不瞑目的。以我的看法來說，共匪禍亂國家，使人民無法生活，暴政必定覆亡的，共匪必定被消滅的。我政府播遷來臺之後，在 蔣公勵精圖治之下，反攻的基地已建設鞏固，臺灣已成為三民主義的模範省，各方面的進步，是自由世界各國公認的。反攻的游擊隊早已登上大陸，深獲民心的支持，先期勝利亦已取得，重建大陸的藍圖並已訂就，現在所期待的就是國內外的反共人士一致團結，俟時機來到一舉成功，光復大陸。（完）