習賢德最推崇U-2陳懷，曾拍了他的紀錄片。2012年9月，陳懷殉職50周年，習又安排陳的大陸家屬來台弔祭，受到官方殊榮禮遇。

習當過短暫的外交官，後來還是做新聞工作，任輔大傳播學院副院長。我都忘了他有高血壓、做過心導管手術，他是2021年5月21號下午是順道給老同事送防疫物品時，忽然休克倒地驟逝。

習講話總是，激動亢奮，心膽俱裂，尤其談到二二八被扭曲的歷史。

習找到的空軍小兵是許天保，二二八時在嘉義水上機場被暴徒殺害。

習說：「四十多年來，其遺骸就一直平靜地安厝於新店碧潭空軍公墓95號墓位。碑文刻載，許氏是為保衛基地陣亡。這很可能是唯一刻載軍職人員在228死難的碑記（當時福隆的汪烏家碑尚未發現）。

筆者是第二代外省人，至今不忘在屏東出生，眷念育我長我的雲林縣南陽國校。因此，有人詢及籍貫，筆者總是亦莊亦諧的告訴對方，正確說法應該是：江西省屏東縣北港鎮人。但是官方的身分證已經無法證明我的先祖源自江西，戶籍資料也無法證明我在北港媽祖廟鼎盛的香火中長大。

可這並不能減損我對第二故鄉的認同，深信還有許多外省子弟也有相同的情懷，凡是在二二八後出生的一代，究竟有什麼理由必須承受二二八式的原罪和仇恨？

台灣不可能一直靠省籍鬥爭來檢視民主純度，更不可能靠無止盡的仇恨做為奪權手段。台灣的未來又如何能託付於如今沉醉於造神和建國運動的朝野先知們。在二二八強調寬恕，卻仍令人感到一絲陰冷的氣氛中，值得秉權者深省。」

習後來又出了《警察與二二八事件》一書，卻因此以否定二二八而被威脅求處五年徒刑。他悲憤的寫了「當我為228出版坐牢，誰為我坐監惜別」（2016.2.29聯合報）一文：「退休前夕，驚覺「躺著也中槍」竟非童言兒戲。綠營要求增列違反憲法保障的基本言論自由與學術自由的「否定二二八罪責」；更嚴重違反且羞辱了「台獨建國烈士」鄭南榕高舉的「百分之百的言論自由」。

「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」。敢問藍營諸友：有誰願挺身為無辜受辱的學者舉辦「坐監惜別」？或再次衝撞立法院，讓世界看到覺醒憤怒的「青天白日花」？

習賢德於五股公墓石坊前。（作者提供）

2018年8月，習突然說，我們去五股看看賈景德、吳鐵城、陳儀的墓地。那次我在一石坊前拍了兩張同一角度的照片，連著看，習賢德好像是個突然出現又消失的幻影。

我反覆看了很久。

習最後一個視頻是：「你最後的十年會是什麼情況？」叫人不要活在病痛裡多年而離世。

習賢德倒沒有，他快樂缺氧而終。