剛經歷的加拿大復活節有些意思，但也有些困惑和「水土不服」。

復活節據說在西方國家是僅次於聖誕節的重要節日，但也是商業性大於宗教意味，在加拿大還被認為是春天的開始。

而復活節假期到底是哪天對於我來說是個迷之問題。根據google搜索，復活節每年都在不同的日期舉行，但總是在每年3月22日至4月25日之間的一個星期日，一般來說是春分後第一個滿月之後的第一個星期日，這也意味著北半球的春天正式開始。

今年加拿大復活節的時間是 4月4日（星期日）。但是實際放假卻是4月2日（星期五），以及4月5日（星期一）。

楓葉國沒有像國內專門湊小長假的習慣，但是復活節這個假期放的卻是充滿了湊四天小長假的氣息。後來我才搞明白，復活節假期和基督教文化密切相關，湊小長假什麼的完全是我想多了。

4月2日是「Good Friday」，聖經裡面是耶穌被釘死在十字架上的日子。既然耶穌都被釘死了，何來的Good呢，有的華人朋友在微信群裡戲謔應該是Bad Friday的吧。

後來一些西人朋友解釋，根據聖經記載，耶穌是知道自己何時何地會被釘死，而他卻甘願如此，他為普羅大眾的罪而接受懲罰（釘死在十字架上），救贖大眾獲得新生命。所以星期五對大眾來說是獲得救贖的日子，是「Good Friday」。

而耶穌在死後第三天復活（週日），而西方國家總是在節日的第二天（週一）也放假，這就是整個復活節假期的來歷了。復活節假期，像聖誕節一樣，雖然都源於基督教文化，但是隨時時間的推移，慢慢演化成了一個普天同慶的節日（不是基督徒也可以慶祝）。

復活節假期的週日上午，跟朋友一起去本地教堂參觀體驗。整個過程挺有意思，有專業的樂隊用搖滾風格唱讚美詩，現場氣氛很High，跟聽演唱會一樣。偷偷環顧四周，身邊竟有些人聽得淚流滿面，看來在楓葉國宗教作為一種深入骨髓的文化，還是影響至深。

後面跟西人朋友聊天，問為什麼復活節期間，超市裡到處在賣復活節彩蛋和兔子？西人朋友聳聳肩：說不清楚，不過孩子們喜歡，就跟聖誕老人和聖誕禮物一樣，商家藉機大力促銷，比如復活節彩蛋裡面主要是用巧克力製成的蛋形糖果。（加菲/現居加拿大）

本文來源：楓葉國冰與火公眾號

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