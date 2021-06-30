今天我們講中美早期交往史上一個非常特殊的事件--「迪克西使團」訪問延安。這是美國政府正式派出的代表團，對中國共產黨的核心控制區域--我們的根據地，以及我們中國共產黨最高層、最精華、最精英的那批人一次正面的交往。

在這之前有過兩種類型的交往。第一種類型就是像寫《西行漫記》的埃德加·斯諾這樣單個的美國人，包括後來的一些記者。從他們觀察者的角度進行全景式的觀察，可能是有一些深度，但總體上是屬於浮光掠影式的。

其中不可避免的問題，第一，他們沒有專業背景；第二，他們帶著旅行者到一個全新區域的興奮與好奇；第三，往往受限於記者工作，他們不是美國軍事、政治和安全政策的制定者或參與者，對那套東西也不熟，所以看到的是一些現象，以及感受到的背後的一種精神。但是在客觀層面上，出於國家戰略政策對中國共產黨的力量進行評估，雖然有內行人零星的觀察，但是缺乏系統性評估。

1937年到1938年，當時美國駐華武官卡爾遜中校，曾做過羅斯福總統溫泉宮的侍衛官，到八路軍的晉察冀抗日根據地前線和遊擊區觀察了三個月，然後直接給羅斯福寫了17封信，描述他看到了什麼。因為他是軍官，所以他對於八路軍的戰鬥能力、作戰場面、交戰過程有一些描述，再加上羅斯福自己也是埃德加·斯諾《西行漫記》的讀者，所以他就產生了興趣。覺得應該派點人到延安去一趟，給共產黨遊擊隊提供一點援助。像援助南斯拉夫的鐵托，盟軍空投一點東西下去。

我們在歷史書上經常聽說，在抗日戰爭時期，蔣介石掀起過所謂的反共高潮。事實上從1939年開始，國民黨對於陝甘寧邊區進行了強力的封鎖，除了我們以前知道的軍事上的包圍和經濟上的封鎖之外，它特別強調進行政治和新聞上的隔離跟封鎖。

到最後營造出這樣一種氛圍，很多人知道在某一個地方共產黨有一個根據地，但共產黨啥樣，他們在那幹嘛，共產黨人怎樣生活，他們的主張是什麼，這些東西通通不知道。而且蔣介石非常忌憚一件事兒：堅決不能允許美國人跟共產黨見面，嚴厲地封鎖任何意義上美方對於根據地的訪問。

1943年3月份，周恩來同美國駐華外交官戴維斯談話，重申中共歡迎美國派一些軍官作為常駐觀察員，到華北抗日根據地搜集日軍情報。「常態化」就帶了點使團性質，不可避免地會對共產黨有深入的瞭解。當時面對國民黨我們就是這麼自信，你瞭解我以後，肯定是喜歡共產黨，不會喜歡國民黨。

美國駐華外交官范宣德、戴維斯、謝偉思，向史迪威將軍建議美方應該派出觀察團。因為三人的英文名字都叫John，稱之為「約翰三傑」，他們都主張聯共抗日。

史迪威1943年6月份向蔣介石提出，蔣立馬拒絕。蔣介石有一點事情上很講原則，就是堅定地拒絕美國任何接觸共產黨的早期要求，甚至敢跟羅斯福陽奉陰違。這位被戲稱為「運輸大隊長」的同學，對於手上的權力有特殊的敏感性。做什麼事情會威脅到他的權力，他很敏感，搞小動作，是微操大師，根本沒有大局觀這種東西。

1944年4月，日軍把蔣介石打得一塌糊塗，國際反法西斯輿論一片譁然，我們知道歷史上稱之為豫湘桂戰役。作為交換條件，5月份二十幾名中外記者被允許訪問延安，包括《巴爾的摩太陽報》的莫裏斯·武道、《泰晤士報》和《讀者文摘》的哈裏森·福爾曼、《紐約時報》和《時代生活》的愛潑斯坦，以及《紐約時報》的阿金森。

尷尬的事情很快發生，福爾曼跟愛潑斯坦在國統區生活了很長時間，對於國民黨軍隊作戰很瞭解。他們到解放區一看，寫了準確反映共產黨軍隊如何抗日的報導，在全世界輿論引發了積極的反響。蔣介石說，我再也不能讓他們去延安了。

亨利·阿加德·華萊士（1888年10月7日－1965年11月18日），美國政治家，曾任美國農業部部長、美國副總統和美國商務部長。（資料圖）

到1944年6月份，羅斯福專門派副總統華萊士作為特使到重慶跟蔣介石談。談的重點就是美軍的觀察組一定要進延安，後來經過一番激烈的博弈，美方向蔣介石也做出了一個讓步，即告訴他美國派的是美國軍方的軍事觀察組，去延安只談兩個軍事問題：

第一，美國B-29「超級空中堡壘」對日本包括偽滿洲地區進行轟炸的時候，需要準確的氣象預報。

第二，轟炸飛機被擊落以後，美軍飛行員需要營救，而敵後抗日根據地在共產黨手裏。

老蔣憋不住了鬆口，還耍個心眼，叫美國人弄一個美軍視察組到那邊去。共產黨一聽，八路軍什麼時候接受你美國人的領導，來視察我？不行。雙方討價還價，最後就叫美軍觀察組。

觀察組按照美國人的慣例起了一個nick name（別稱）叫「迪克西使團」，這個詞很微妙。使團（Mission）就告訴你，不要看我們是觀察組，其實就是代表美國政府，對共產黨這個有可能對未來中國命運產生影響的黨派，進行系統性考察的一個使團，儘管他們認為概率比較小。

它的名字叫「迪克西」（Dixie），迪克西是美國南北戰爭時期南方各個叛亂州的nick name，它源自反映美國個體文化中稱讚叛亂者的流行歌曲。因為叛亂者有浪漫精神，但是最終的結局是北方把叛亂者給摁下去了。用這個名字指當時的延安，表示也許你很浪漫，但最終還是不行，名字很微妙。（三之一）（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）