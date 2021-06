新冠病毒疫情在全球爆發,台灣一開始被認為是「防疫模範生」,有大約一年多的時間疫情受控,沒想到自指揮中心開放航空業機組員「3+11」後,華航諾富特事件破口引起全台本土疫情大爆發,短短一個多月超過萬人染疫,超過六百人死亡,死亡率超過百分之四,疫苗接種率則是世界後段班。

為什麼短短一年,蔡政府的防疫表現有如此重大的變化?其實蔡政府的政策邏輯並沒有改變,一直都是「政治防疫」,只是攻守之勢相異而已。

民進黨的政治防疫,一以貫之口號就是「抗中保台」,對抗大陸,自稱保護台灣,其實只是保護民進黨的執政權。所以當2020年初湖北武漢新冠病毒萌芽之際,民進黨政府就可以不顧政經後果,快速決定中止與大陸之間的大規模聯繫,強化對大陸的邊境管制,成功將初期的新冠病毒阻絕於台灣境外。動作沒這麼快的其他國家,就陷入了疫情擴大的險境之中,這也讓蔡英文政府能對內塑造「Taiwan can help and Taiwan is helping」的自豪感,而且更強化兩岸敵對與異己意識。

然而,隨著大陸防疫有成,新冠病毒感染熱區日漸移往歐美甚至日韓地區,民進黨的這套政治防疫邏輯就失靈了。蔡英文連美國總統的狗去世都要發文悼念,她怎能冒著得罪美國的風險特別加強對美國乃至其歐洲盟國的邊境管制?甚至因應大陸之外的國際旅運需求,蔡英文政府還一而再再而三的放開邊境管制措施,這才逐漸形成防疫破口。因此,台灣首波的新冠病毒疫情,並不是武漢首先發現的原始病毒株,而是在英國首先盛行的英國變種病毒,其理在此。

攻守之勢既異,蔡英文政府仍不思反省,為了在台灣持續塑造反中氣氛,持續政治防疫措施。邊境管制既然產生破口,疫苗接種率就成為防堵疫情的重中之重,偏偏就連指揮官陳時中都聲稱,對大陸目前使用的疫苗不感興趣,只要與大陸有關係之疫苗,蔡英文政府就是不願採購,甚至連只是大陸公司擔任代理商的德國疫苗,蔡英文政府也增加許多人為限制,就是不讓疫苗順利購足。固然民進黨政治防疫,引起所謂美日等盟國關注,願意贈送台灣疫苗,但這畢竟是受制於人,甚至是求討來的疫苗,算不得是好事情。

蔡英文政府自購的疫苗數量仍遠遠不足,自稱是要扶持國產疫苗,其實這仍是政治防疫心態作祟,與中共在大陸建政初期毛澤東的「獨立自主,自力更生」的思考如出一轍。當時毛澤東基於意識形態批評美國是帝國主義,又與蘇聯決裂,稱蘇共為修正主義,在這種隔絕國際、也被國際孤立的情況下,才大談艱苦奮鬥。現在台灣在防疫上不也是拒絕跟進國際上經過實驗檢證的措施嗎?不也是拒絕接受國際認證的疫苗,執意要走自己的路嗎?甚至還對世衛組織秘書長譚德塞恣意攻擊,宛如小小綠衛兵?在意識形態上,不也是政治掛帥,猛力塑造反對大陸的氣氛嗎?儘管外有美日協助,但對台灣而言有如杯水車薪,台灣自購疫苗到貨量竟然比外國捐贈的疫苗要少,真正可恥!

政治防疫的結果,就是愛搞宣傳,爭功諉過,患上大頭症。當初那個說要協助世界打造全球衛生體系的指揮官陳時中言猶在耳,當初說有政府請安心的蘇貞昌言猶在耳,當初說防疫有成人民生活如常的蔡英文也言猶在耳,結果是當國際正在討論解封,台灣卻快速陷入疫情爆發、全面封鎖的窘境。

蔡英文政府曾為全球眼中的防疫模範生,現在卻淪為台北市議員羅智強口中的「疫苗乞丐」,被國際認證過度自滿,為天下笑者,何也?正是蔡政府「仁義不施,而攻守之勢異也」!秦暴政速亡,蔡英文政府政治防疫讓人民受苦受難,另類暴政相信也不久長矣!

(作者為前國民黨青年團總團長)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※