陳時中竟然繼續「卡關」慈濟，直接打臉蔡英文總統和證嚴法師！這是跟誰借了膽，還是照鏡子時，鏡子裡面的人跟陳時中說的？

陳時中的完整說詞是：「讓鴻海、台積電先，路走清楚，慈濟會比較快」。這什麼鬼話，把慈濟當白癡嗎？話中全然是陳時中他一向標準的「含糊的歪理、謊言、瞎扯、吹牛且還不合邏輯」，但唯一清楚的就是「繼續卡關」！

事實上，這只能說一切正在慢慢「真相輪廓」，越來越清楚的是：一、若不是整個蔡英文與陳時中是長期的兩手策略，政治詐騙的扮相「一白一黑」；那就是二、陳時中真的徹底有專業、人格、精神上的問題，且非常嚴重！

如此「非常扭曲、異常獨斷」，即使總統的承諾也不放在眼裡，陳時中對疫苗採購也是如此，對基層人命也是如此，給郭台銘就是靠邊站、對慈濟就是軟釘子，就是態度狀似淡淡軟軟，但其實「唯我獨尊、毫不在乎」！

讓蔡英文以總統之尊「失信」於慈濟，是非同小可的事。不只是慈濟有非常強大且足以「動搖政治」的基層實力，而是慈濟爭取的民間採購疫苗，背後完全是「民意的強烈期待」。

陳時中邏輯不通、態度倨傲的「繼續卡關」，非但坐實了他在此之前一切對郭台銘、慈濟的所有動作確實就是卡關無誤。更要緊的是，這一切「疫苗買不到」，果然原來就是「不肯買疫苗」！彷彿多一點疫苗進入台灣，就會要陳時中的命！而且如今責任全都將轉往蔡英文，讓蔡英文成為一個「失信的總統、講話沒用的總統、拿行政院與衛福部完全沒輒的總統」！

面對這樣無端的被自己人「甩鍋且痛砸」，蔡英文難道會就此認命的背負，陳時中幫她無端抹上的這一鍋滿臉「失信」的臭屎？陳時中的那個深層次或藏存於內心的扭曲，會不會是：國際疫苗大量進來台灣了，台灣一旦沒有危機了，陳時中主導疫情且每天開記者會有全台灣聽他講話比總統還威風的地位價值就沒了？

卡關證嚴法師、打臉蔡英文，今後這會不會是陳時中「終於被換掉」的關鍵導火線？

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