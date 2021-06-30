民進黨慣性的選舉掌聲思維，害慘所有人。隨著「疫苗乞丐」如雷貫耳，刺破蔡英文自尊，引發民進黨全體跳腳反擊！難道蔡英文只允許掌聲不接受噓聲？圍堵病毒不力影響全民生計，難道不該認真檢視？

花這麼多錢塑造出防疫模範假像，如今病毒爆發暴露防疫決策全是落後部署。Delta變種病毒入侵，更讓人發現，原來我們政府防疫大門根本不牢靠，錯在「無良政客」無視專業才是破口主因，最後都只能消極採取事後補破網。

政府防疫不力不能噓？決策超前落後不究責？最終演變成「同島一命」民間全力救援，結果卻讓政客順理成章容許自己繼續無能，竟然不能接受民眾噓聲檢討，甚至還妄想要全民鼓勵掌聲。

最為悲慘的是變成民眾互怪形成極端對立。追根究底來看，本該防疫措施守住Delta變種病毒入侵是政府第一責任，如今放任人民互怪卻成為共同悲劇！

掌聲應該留給幫無良政客防疫補破網的所有人，畢竟做了無能政府必須做的事。政客一句「我負責」，難道能校正回歸人命？人死了道歉作秀獲致掌聲有用？

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