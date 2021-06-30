6月28日，紐約彭博資訊公布6月分「全球防疫排行榜」，在接受調查的53個國家之中，台灣名列第44名，正好是倒數第10名。

台灣「疫苗接種率」僅4%，排行44名，為深橘色；「封鎖嚴重性」評分為69分，名列37名，為淺橘色；「航班載客力」評分竟然低到只有負91.5%，排名53為榜上最後一名；而在「已接種疫苗旅客飛航自由度」方面，台灣以122分排名43，也是深橘色。

由於這項調查基本上是以「開放程度」作為評分標準，台灣在4項指標中有3項列為深橘，僅「封鎖嚴重性」列為淺橘，自然落入全球防疫後段班。

彭博這項調查中，美國以76分勇奪冠軍，中國大陸名列第8，南韓第10，新加坡第13、日本23、香港30。台灣這次總平均只有52.1，在4個指標中有3個墊底或接近墊底。此顯示，台灣不僅在防疫方面「開放程度」不足，而且距離「恢復正常」仍有待加一把勁。

孰令致之？這一切恐怕都和蔡英文總統半年多前少買快篩、普篩設備，以及少買疫苗的錯誤決策有關。原來民進黨政府大肆宣傳的「超前部署」只是口頭上說說而已，疫情一旦惡化，完全派不上用場。

照理說，彭博的調查將我國「描述」得如此不堪，1450網軍應該好好反嗆才對，但何以他們都裝聾作啞？一、1450若是反嗆，一定要說美國人聽得懂的語言。二、1450平常都是歪理一堆，唬弄一些無知的台灣人民也就罷了，可騙不倒老美。

5月21日出刊的《時代雜誌》說，在防疫方面台灣是全世界「最會吹牛的」國家，還是長期觀察所得，這次彭博的調查卻非常嚴謹，也十分科學，不是1450這種野狐禪可以同日而語的。

1450這次為何閉嘴了？也許蔡政府對1450 下了封口令，以免打草驚蛇，引起更多國際媒體的關注。

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