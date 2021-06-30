7月1日是中共建黨百年，也是香港回歸大陸24年紀念日，在北京歡樂慶祝的同時，香港一些民眾卻黯然神傷。香港兩年多前爆發的一場運動，原本訴求光明正大，最終卻落得事與願違甚至背道而馳，香港這一段過程，對台灣有什麼意義？

踩到國家主權與國家安全底線

《紐約時報》近日發表長篇文章，敘述香港民主抗爭運動發生逆轉的來龍去脈。一大關鍵是習近平的態度，認為威脅國家主權和安全，或挑戰中央政府在香港的權威，「都是對底線的觸碰，都是絕不能允許的。」文章指出，「在中國自上而下的系統中，習近平的話激發了政策制定者尋找新的方式來捍衛這條『底線』」，「如果發生嚴峻的危機，中國領導人可以採取一切必要的措施捍衛主權，擺脫較次要法律的束縛」；因為「國家的意志必須不斷對生存環境做出反應」。

香港人爭取高度自治不成，反而加速中共對香港實現全面管治，關鍵在於運動過程的一些訴求與手段，踩到大陸國家主權與安全的底線，激使北京確信退無可退，必須強力遏制，永絕後患，所以頒布《香港國安法》、大幅修改選舉制度、全方位落實「愛國者治港」政策、檢控眾多踰越法制的異議者。結果一些港人煽動的「攬炒」招致相反結果，既不能達成以同歸於盡的手段引來國際干預，迫使中央讓步，反而遭到嚴厲懲治與嚴刑峻法。威脅將嚴厲制裁的英美等國，完全改變不了北京建立全面管治的法制、選制與樹立高度威權的堅決立場與行動。

中共中央平定香港亂局的作為，正是其底線思維的一次完整實踐。習近平總書記一再強調，要堅持底線思維，增強憂患意識，提高防控能力，著力防範、化解重大風險。在習近平看來，面對國內外環境發生的深刻變化，只有高度重視底線思維，把困難和挑戰估計得充分一些，把預案做得周密一些，積極尋求規避系統性風險、化解複雜矛盾的路徑和方法，牢牢守住底線，把握主動權，凡事從壞處準備，努力爭取最好的結果。

香港抗爭運動後來確實偏離正軌，不僅暴力破壞嚴重，而且摻雜港獨訴求，顯與外力勾連，對於國家的主權完整與政治、社會秩序的維護構成嚴重威脅，因此喚起北京當局的憂患意識與底線思維，出連環拳強力扭轉，加大力度防控，而能奪回主動權，化解重大風險。

理解中共核心思維與行為模式

香港陷入這個局面，固非港人所願，亦非中共謀畫的結果。其中的是非曲直，雖然各說各話，但部分港人妄圖「脫中」而自治，以為投效美英等國就可逼迫北京就範，屈從港人奪取執政權。事實證明，恣意踩紅線，假藉暴力與外力踰越對方底線，必然招來反制，運用強烈手段規避系統性風險。同為一國兩制實踐規畫區的台灣，看到香港與中共關係的演進過程，應從其負面經驗中悟出一些道理，覺知對應之道，以免重蹈覆轍。

首先必須明瞭，國家主權是不可侵犯的底線，沒有讓渡的空間與妥協的餘地。其次，衝突只是手段，不是目的，妄想用攬炒方式逼人就範，若達不成目標，就得「加倍奉還」。另外，外力不可憑恃，大國之間的博弈各有盤算，皆以國家利益是尚，斷無犧牲自身利益而援助他人之理，港人幻想外力援助，結果一場空。最後，務實是不可輕忽的原則，生存與發展的策略必須度勢量力，務實建構有效策略，斷不可脫離現實，挑釁實力懸殊的強者， 或是心存不切實際的幻想。

台灣的處境與香港不同，自處之道與發展策略當然不同，但面對的主權政府卻是同一個，對應之道有其相通之處。看看香港，想想自己，避免重蹈前車之轍，尋求務實可行的康莊道路，才是正辦。在此中共慶祝建黨百年、香港回歸二十四載的時刻，理解中共的核心思維與行為模式，看清港人走過的坎坷路，記取他們的教訓，是台灣民眾須深思熟慮的重大課題。