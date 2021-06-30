日前梵蒂岡教廷宣布，教宗方濟各已批准「冊封聖人部」的提議，展開對法國前外長舒曼（Robert Schuman 1886-1963）的「封聖」程序，以肯定其對歐洲團結與和平所作重大貢獻。教宗盛讚舒曼在恐怖的第二次世界大戰結束後，發表「舒曼宣言」，倡議歐洲一體化，為大歐洲特別是西歐帶來了難得的70年和平，是「英勇的德行」。一般相信，舒曼這位虔誠的天主教徒受封為普世教會的聖人，成為後世崇拜效法的楷模，只是時間問題。

舒曼於1886年出生在歐洲小國盧森堡，從小胸懷大志，入籍法國後從政，先後擔任外長、財長、總理。生前親身經歷殘酷而源自歐洲的兩次世界大戰，深感歐洲千百年來戰亂頻甚，民不聊生。他的夢想是期望歐洲能夠仿效類似「美利堅合眾國」方式建立「歐洲合眾國」，以謀長治久安。在歐洲一體化設計師莫內（Jean Monnet 1888-1979）的配合支援下，舒曼以法國外長身分於1950年5月19日發表「舒曼宣言」亦稱「舒曼計畫」。此項計畫旨在消弭德法兩國數世紀以來因對立爭霸而導致的衝突與戰爭，謀求歐洲的持久和平。

舒曼建議採取具體的行動設立一個共同機構來管理德法兩國煤鋼的生產，使之用於發展民生經濟而非製造殺人武器。舒曼的倡議獲得戰後西德第一任總理艾德諾（Karnad Adenauer 1876-1967）的熱烈響應。由是由德、法、義、荷、比、盧6國組成的「歐洲煤鋼共同體」於焉誕生，為歐洲一體化奠定了堅實基礎。

歐洲統合歷經1957年的「歐洲經濟共同體」及1993年的「歐洲聯盟」（European Union）兩個重要階段始完成歐洲一體化的夢想。過去是世仇大敵的德法兩國因重視和平，結合了其他25個國家，維持了今日歐洲的大團結；英國則因重視國家主權個別利益已於去年1月31日正式退出「歐盟」，結束了得來不易的47年會員國身分。舒曼的夢想終究變成了事實，他被視為是「現代歐洲之父」，誠屬實至名歸。

鑑於歐洲統合是人類偉大的成就，挪威諾貝爾和平獎委員會決定將2012年諾貝爾和平獎頒給「歐洲聯盟」，讚譽歐盟是世界上歷來最重要而成功的「和平計畫」，他把原來四分五裂的「戰爭之洲」轉化為「和平之洲」。舒曼的遠見與貢獻，值得世人稱頌傳揚。

天主教會的普世價值是人類團結、世界和平。當今教宗方濟各的名號就是為了紀念天主教「聖人」亞西西的方濟各，這位同情窮人，熱愛和平的13世紀聖人。際茲新冠肺炎肆虐全球，國際局勢動盪不安，人類面臨重大挑戰之時，教宗方濟各要為締造「和平歐洲」的舒曼啟動「封聖」程序，實具重大意義。

如今，美國繼甘迺迪總統之後又產生了一位信仰天主教價值的拜登總統。記得去年12月14日美國各洲選舉人團投票確定拜登是美國第46任總統後發表的談話中，他特別引用天主教會聖人亞西西方濟各的「和平禱詞」，強調他在就職後「在有分裂的地方，促成團結；在有疑慮的地方，激發信心；在有黑暗的地方，放射光明」。

的確，目前分裂動亂的美國和分歧對立的世界需要「團結」、「信心」、「光明」，但我們更期盼拜登總統記得聖方濟各祈求作「締造和平之工具」的禱詞，並以締造二戰後「和平歐洲」的舒曼為榜樣，領導世界各國團結合作，把「當今混亂分裂的世界」轉化為「明日和平合作的世界」，為全世界謀和平，為全人類謀幸福，則幸甚！

（作者為退休大使全球和平志工）