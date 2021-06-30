最近英國變種疫情慢慢緩和，而印度變種成為關注的焦點，防疫仍須保持警惕，不可鬆懈，但也是回首與前瞻的時機。雖有62位綠委反對公布「3+11」會議紀錄，但監委堅守憲法職責，擬約談陳時中還原疫情破口的真相。日前石崇良次長提到「萬華是破口」，陳部長連忙出來緩頰。高虹安委員質詢部長3+11，部長生氣「不要汙衊」。如果破口不在3+11，也不在萬華， 那疫情爆發到底是從何而來？

在棒球比賽中除非是全壘打，很少是靠一次安打而得分，大多是連續防守失誤，才會讓打者奔回本壘得分。以棒球比喻， 病毒是打者。「部桃感染」，打出一壘安打，二壘封殺，得以清零。而這一次「華航機師3+11」是一壘安打，「諾富特」防疫酒店管理不善是防守失誤上二壘，造成群聚感染。「獅子王」超級感染者打出關鍵的三壘安打，擴散成社區感染。社區抗疫物資缺乏及拒絕公衛專家的建議，引發全面潰退失守。只能眼睜睜的看打者跑回本壘得分。

我們也來「校正回歸」，去年12月美國才剛通過Pfizer及Moderna疫苗緊急使用授權（EUA）。今年1月3日新加坡交通部長面對國會議員質詢，答覆將海事、航空業等國境前線人員與醫療人員列為疫苗施打優先順位，香港及紐西蘭也是如此。對於這樣的政策，指揮中心的專家居然還說是「國際笑話」。我們的防疫策略明明與新加坡同為境外決戰，而非全面社區感染的歐美，卻將國境前線高風險的機組員排到第三順位。 這樣的防疫政策令人汗顏。

疾管署莊人祥說指揮中心早就認定機組人員的高風險，建議列為疫苗接種的「第零順位」，最後居然排在政府防疫人員之後，請監委釐清誰把順位搞混了？3月22日國內開始AZ疫苗注射，4月12日也已經開放到「機組人員」，4月14日部長在立委3+11的壓力，其實也還來得及，幕僚為何沒有再提醒「打過疫苗才可3+11」？忘了病毒已經進化到英國變種，而我們的武器也到手了，防疫觀念還停留在2020年，官員自大輕敵，台灣完全沒有學習到新加坡的防疫戰略，導致之後兵敗如山倒，令人心痛。

我們一直沉醉於世界第一的防守策略「境外決戰」，「社區巷戰」則是部長完全沒有想到場景。當病毒入侵到萬華擴散到板橋，公衛專家建議快篩、普篩，指揮中心以偽陽性、偽陰性的煙霧彈，遮掩PCR產能不足以擴大篩查，才會有「校正回歸」。無集中隔離所，因此令輕症者居家隔離，又發生快樂缺氧猝死，這一連串環環相扣的問題，都是急就章，拼湊上陣。這都是歐美去年的考題，我們看在眼裡，卻沒有做任何的沙盤推演及準備。

過往指揮中心對於公衛的觀點不用開放的態度探討，彰化事件後，公衛學者儼然成為逆時中的代表，普篩、快篩彷彿成為禁忌。所有的「昨非今是」措施逐漸施行了，包括社區快篩、居家快篩、離島機場篩檢站、入境普篩、集中隔離，指揮中心自己打臉了。病毒突變早已不是吳下阿蒙，部長口口聲聲「超前部署」，只有口罩及酒精，社區感染所需要的作戰物資，快篩劑、PCR設備、集中檢疫所、高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）、 單株抗體，甚至最重要的疫苗都遲遲未到。今年2月蘇院長還說「台灣沒有施打疫苗的急迫性」，然而即使不是這次的疫情爆發， 台灣可以永遠獨善其身嗎？政府能不打開國門與國際接軌？能鎖國到何時？

球賽到了八局下半場，蔡總統說要「調整戰鬥隊形」，指揮中心確實應該納入公衛專家，包容多元的意見。政府要記取所有的教訓，深刻的反省，如何面對接下來的九局Delta戰役。期待監察院代表人民清查，不僅是3+11事件，還有千瘡百孔的「超前部署」，給全民及600多位新冠亡者及家屬們一個交代。

（作者為退休醫師）