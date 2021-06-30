中央流行疫情指揮中心開放殘劑後，瞬間引爆全台的「殘劑之亂」。30日台中有2萬人搶打21劑殘劑，中「獎」率為0.1%，比一張紙本發票中獎機率0.53%還要低，更遠低於大樂透的總中獎率3.13%。

事實上，台灣的「防疫奇蹟」還不只是殘劑的一滴難求。根據美國約翰霍浦金斯大學的統計資料，台灣新冠肺炎確診者死亡率為4.32%，幾乎是世界平均確診死亡率2.17%的2倍；此外，台灣是日本的2.3倍、香港的2.5倍、南韓的3.3倍。

台灣新冠確診的死亡率之高明顯不合理。專家指出，出現這種現象，要不是顯示台灣的醫療量能已不堪負荷，或醫療品質不足，否則即是指揮中心公布的確診數嚴重低估。但究竟是怎麼一回事，指揮官陳時中至今仍在持續「裝傻中」。

甚至，台灣連施打AZ疫苗的死亡率也是世界最高。根據國民黨提出的資料，台灣施打AZ的死亡率是百萬分之130，其他國家中，接種AZ死亡率最高的是挪威的百萬分之44，英國是百萬分之24，法國是百萬分之17.9，德國是百萬分之6.5，都比台灣低很多。

面對如此高的死亡率，蔡政府卻絲毫沒有想要進一步了解或調查的意思，只一味地告訴民眾，那些死亡者大都是老年人或是本身有慢性病，與疫苗無關。政府官員對因施打疫苗而發生不幸的民眾竟如此無感，實在是冷血到不可思議的程度。

陳時中之前在立法院接受立委質詢時，曾口出狂語稱，世界應該想想如何可以跟得上台灣。看看以上台灣各種「領先」全球的防疫數據，世界還真的是跟不上台灣啦！