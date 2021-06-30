有志青年須以「齊家、治國、平天下」為目標努力不懈，一個有前途、有未來有願景的國家如有此朝氣蓬勃、奮發向上的多數人民，國之幸也。1997年，中共第15次全國代表大會中確立鄧小平提出的「兩個一百年發展目標」，分別在建黨一百年之際全國成為小康富足社會，並展望在建國百年之際發展為社會主義現代化強國。

今年7月1日是中共創黨一百週年，也是第一個一百年輝煌勝利的日子，早在中共第18次全國代表大會報告中顯示當年GDP及城鄉收入已比10年前足足成提升了一倍又翻了一番。對內按部就班讓人民享受到豐衣足食，漸次滿足各項需求層級，奠定國家發展基礎，並大刀闊斧，從嚴治黨，蒼蠅老虎全打，懲治黨內和軍隊的貪污腐敗，進一步推向零容忍全面掃黑除惡，打造安居樂業的美好生活環境。對外的國際外交政策，更是由「韜光養晦」的低調發展成為「奮發有為」的積極，一帶一路、亞投行，擔當大國責任，超過180個外交關係國，對國力的宣揚有著顯著的助益，更難能可貴的是和平崛起，絕不稱霸。

英國著名歷史學家湯恩比早在上個世紀就說過：「19世紀屬於英國人，20世紀屬於美國人，21世紀則是中國人的天下。」對比今昔，預言準確，從軍事及經濟兩大層面就可看出中共的壯大實非僥倖，這72年積累的底氣與實力，足以帶領中國重返榮耀。

在軍事方面，囊括南海、釣魚台、台海、中印邊境寸土不讓，篤定卻不主動挑起戰爭的武力威嚇手段，而科技結合軍工發展，遼寧號航空母艦已搭載殲-15戰鬥機馳騁遠海長航，天問、長征、神州號火箭發射成功，天舟二號與天和核心倉交會對接完成，成功打造繼美國、俄羅斯之後第三個太空站，在航太領域逐步趕上美、俄列強行列。

在經濟方面，雖然因為新冠肺炎疫情影響，去年全球不管是已開發或開發中國家經濟表現普遍負成長，國際貨幣基金組織 （IMF）及經濟合作暨發展組織 （OECD）都一致計算出平均達到超過負4個百分點，罕見難得中國大陸竟然表現突出，不降反升，逆勢成長，且在疫情控制得宜下，今年的經濟成長率將超越去年，可能高達8.4％以上。

環顧中國歷史，五千年華夏文明，每個朝代的更迭，都有其為人津津樂道的強盛典範，並千古傳誦、萬世流芳，甫自唐太宗貞觀之治至清代康雍乾盛世，都是統治菁英與執政團隊勵精圖治的奮鬥目標。

如今，中共建黨百年立足根基已穩，「不忘初心、牢記使命」，不斷保持中國共產黨的先進性，中國大陸發展途徑也在歷任領導人承先啟後間睥睨全球，並總結道路、理論、制度、文化四項自信。周易云：「天行健，君子當自強不息。」中國人將其詮釋履行的淋漓盡致，很快的，將迎來下一個目標——建國百年，孫中山的《建國方略》、《實業計劃》已在中共手上實現，理想的「大同世界」也將更落實在普天之下每一角落。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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