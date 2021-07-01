7月4號是美國168周年的獨立日，毛澤東和朱德當天宴請美國在延安的僑民，以及在延安考察的中外記者團搞了個晚會，還發了社論。後來美方使團18人分兩批抵達延安。裏面比較出名的如組長包瑞德，是美國陸軍軍事情報局的，漢語很熟，長期在中國擔任武官，熟悉中國情況。

後來人們經常在延安看到這樣一個場景：包瑞德敞懷穿一件作訓服便裝，褲子皮帶上別了把像是我們俗稱「德國擼子「的那種手槍，甩開膀子在那走。他也花了很長時間跟毛澤東聊天，為共產黨指點出路，包瑞德最喜歡給毛澤東出的主意，就是讓我們放棄武裝加入聯合政府。

使團最重要的人物之一，後來產生最深遠影響的人叫謝偉思。他當時是美國駐重慶大使館的二秘，是中緬印戰區司令部的政治顧問，是觀察組中唯一的文職人員。他其實是史迪威的人，對於中國問題的看法跟史迪威比較一致。

其中還有來自美國陸軍的航空兵、通訊兵，還包括美國陸軍步兵部隊和戰略情報局的人。最出名的是威爾伯·彼得金，他拍了大量的照片。

戴維斯在1943年6月24號交過一份備忘錄叫做《美國利益在於中國的團結》，說美國要避免在中國的國家政策被國民黨完全綁架，儘管在一些利益問題上，國民黨可能可以為美國提供一些短期回報。但是對於中國來說，如果美國沒法在國民黨和共產黨之間持一個相對中立、公平和公正的立場的話，到最後會被卷到一邊去，尤其是被國民黨捲進去，這不僅會使美國陷入到中國的內戰當中，甚至可能撞上蘇聯，會很糟糕。

美軍觀察組到延安，在中方這裏引發了強烈的反響。整件事情其實是共產黨高層最核心的毛澤東跟周恩來親自策劃的，因為這是中共打開與世界交往、突破國民黨的封鎖、將中國共產黨根據地的真實情況、共產黨的主張向外傳遞的一個黃金機會。雖然當時後面的前途還不確定，但共產黨的主張一直是要建立一個新中國的，這個中國在世界範圍是要跟美國打交道的。

所以8月15號《解放日報》發了社論，當時社論原定的題目叫做《歡迎美軍觀察組》，後來被毛澤東改成《歡迎美軍觀察組的戰友們》，「戰友們」三個字是毛澤東親自加上去的。他是這樣寫的，大家感受一下教員的文筆：

我們歡迎美軍觀察組的諸位戰友，不能不想到美國在世界反法西斯戰爭中的光輝成績，和美國人民見義勇為、不怕犧牲的偉大精神。在我們中國的抗日戰場上，美國亦直接和我國人民並肩作戰，成為最親密的戰友。在這個歡迎美軍觀察組朋友的時候，我們向美國政府、人民、海空軍將士、及其英明領袖羅斯福總統表示衷心的感謝。

《歡迎美軍觀察組的戰友們》社論，毛澤東做了大量修改，增補了很多內容，修改了很多表述，特別是把美軍觀察組稱作戰友，足見其用心和重視。（資料圖）

8月18號中共中央專門發了一個指示：中央關於外交工作的指示。其中明確指出這次外國記者、美軍人員來我邊區及敵後根據地，便是對新民主中國有初步認識後的實際接觸的開始。

因此我們不應把他們的訪問和觀察當做普通行動，而應把這看作是我們在開展國際間的統一戰線，是我們外交工作的開始。接待「迪克西使團」是新中國外交工作的開始。這個定位毫無疑問已經不能再高了，在這個定位下，後面的活動安排得非常清楚。開始的兩個月，八路軍、新四軍的核心領導人就向觀察組做了10個報告。

列一下報告的人物和內容就知道是什麼概念：八路軍參謀長葉劍英做華北敵後形勢概述，介紹八路軍、新四軍的發展與組織情況；八路軍副總司令彭德懷講七年來華北抗戰的概況，彭總親自講了三天；115師的副師長兼政委聶榮臻，介紹晉察冀邊區情況；新四軍代軍長陳毅介紹新四軍情況；120師師長陝甘寧晉綏五省聯防軍司令賀龍、120師政治部主任甘泗淇，介紹關於晉綏邊區的情況；晉冀魯豫邊區政府主席楊秀峰，介紹晉冀豫和晉魯豫邊區情況；前中共北方局山東分局書記朱瑞，介紹山東軍區情況；115師師長林彪，介紹八路軍訓練情況；八路軍政治部主任羅瑞卿，介紹中國共產黨軍隊當中的政治工作，分三次講完。

除此以外，觀察團的包瑞德團長以及謝偉思還分別和毛澤東、周恩來、朱德、彭德懷、葉劍英、陳毅、羅瑞卿多次單獨或者集體進行深入而坦誠的交流。謝偉思本人還單獨會見聶榮臻、林伯渠、楊秀峰、劉少奇、博古等等這樣一些領導人。這是美國軍方和政府官員跟共產黨高層核心一次面對面、零距離的深入接觸和交流。

通過這些交流和接觸，中方綜合介紹了三件事：

第一，系統地介紹了什麼是中國共產黨，以及中國共產黨領導下的抗日軍民在敵後是如何跟日本人打仗的；以及如何堅持建設和擴展敵後抗日武裝遊擊隊，包括建立鞏固和擴大根據地，如何去實施人民戰爭。其中沒有什麼理論，有的是鐵一樣的事實。

第二，明確表示願意與美軍非常靈活地積極合作。中國領導人指出，從海南島到山東半島，中國領導的軍隊能夠有效打擊敵人，幫助美軍登陸並建立起灘頭陣地。這對美軍是極具吸引力的，當時美國的作戰計劃是準備在中國本土登陸。但是打登陸作戰能夠登陸的就那麼幾個點，每個點上日本人都是嚴防死守。登陸後，後勤能不能跟上、後續部隊能不能展開，都有不確定性。如果共產黨能夠在後面打配合，甚至登陸以後短期提供部分給養，共產黨的根據地能夠幫忙照料先頭突擊部隊，那這完全是兩個概念的事情。

第三，認認真真地介紹了國共兩黨的歷史。毛澤東跟謝偉思談過好幾次抗戰結束以後中國的形勢，以及對美國應該採取何種分析政策的建議。對於國民黨蔣介石會搞什麼事兒、想維護哪些目標、會如何跟美國人折騰，毛澤東比誰都清楚，他基本上沒有任何保留地介紹給了謝偉思。

後期觀察組寫了很多報告，具有歷史諷刺意義的一點是，這些報告內容研判極准，但沒有得到採納，跟美國立場相左的一些東西被弄進去，結果導致美國的政策結構性地出現了偏差。

他們取得了什麼成就？僅僅「迪克西使團」到延安的前兩個月，觀察組發了112份報告，其中多數是軍事情報。日軍和偽軍的戰鬥序列、作戰行動、在華北的機場和防空力量、八路軍的力量分佈、作戰部署、訓練狀況、華北和西北經濟和氣候等等情況。這些情報幫美國救了100多個飛行員。（三之二）（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）