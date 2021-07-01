這年5月，國軍在魯南戰場連遭挫敗，人心震盪，物價飆漲，中共又發動「反飢餓」、「反內戰」等運動，聲勢浩大，且以南京為首選。這是中共地下黨以為南京是國方首都，政治影響較大，決定先由中央大學發動，因為中大學生多，中共黨員也多。

15日這天，中大、戲劇專科及音樂學院三千餘學生為要求副食費增為每月十萬元，結隊遊行至教育部，大呼朱家驊(教育部長)快出來，經朱解說現在每月四萬八千元，國家已難負擔，學生高呼不要廢話，為何打內戰？最後學生扭住朱，欲令同往行政院，經警官苦勸，朱始得脫身。十二時許，大隊至行政院，王雲五副院長希望能有代表講話，而學生高呼「社會賢達拿出良心來」，歌唱《你這個壞東西》頗久，沿途大街小巷，寫遍油墨標語(多為反內戰者)、漫畫，舉目皆是。

國府當局面臨此種情況，顯已束手無策。行政院16日會議討論中大及上海等處學潮問題，認為現時學潮有擴大之勢，一因經濟的壓迫遍及各校學生；一因內戰之結束無期，人心苦悶。如何應付此種動盪形勢，誠為當前難題。朱家驊主張採取嚴厲辦法。亦非有效之法也。

學潮不斷擴大，迅即蔓延全國各大、中城市，上海大同、同濟、復旦等大學，杭州浙大、北平北大、清華、天津北洋等各大學，湖北農醫學院等校悉罷課，山東大學則係教職員罷教，杭州英士大學五百餘人來京請願。

20日，南京以中大為首及其他京市學生與各地代表，共約千餘人之遊行，口號為反對內戰、反對徵兵、繳糧，其要求條件為「增加教育經費」、「專科以上學生皆公費待遇」、「五月份副食費十萬，以後按物價增數」等。雖有衝突鬥毆，僅止於受傷，警憲傷者稍多於學生，以學生持有旗桿與油墨筒，但學生傷重於警憲，因警憲粗壯耳。學生與警憲雙方對峙六小時之久，最後經過邵力子(國民參政會秘書長)調解，學生由原路返校，「五二０」因此事件而得名。

中共此一攻勢，對國方之威脅，不下於軍事之嚴重。蔣氏記其所感曰：

共匪在我後方各大城市發動其各階層宣傳之威脅攻勢，一面擾亂社會秩序，由大學而中學而工廠，運動全國罷課、罷工、罷市，企圖前後方回應，推翻政府，奪取政權，而一般自由與知識份子之校長、教授，皆由中立而附和共匪之可能。

「五二０」事件並未結束，左派報紙復提出「6月2日為反內戰日」，聯合各界罷工、罷市、罷教、罷課，要求成立民主的聯合政府。不幸6月2日前夕，武漢大學發生慘案。武漢警備司令部獲悉武大學生自治會為響應「六二」暴動，乃於1日晨派大批警憲入校，按名逮捕學生四十八名，不意忽湧出學生二百餘人，將汽車及警憲包圍，劫持二十六人，並將憲兵連長擊倒，奪去手槍，致起衝突。此時執行人員中有鳴槍示威者，其他兵士隨即以槍亂射，致使學生三人被殺，多人被傷。此事實由當地負責執行責任之軍警長官及特務人員顢頇所致。而發令逮捕學生者，則為國民黨中央谷正鼎等所主持之「聯秘處」機構。

蔣介石講到學潮問題，以為幾如無政府狀態，上海學潮完全為共黨策劃領導，所以令各負責者約束戒備。若武漢學潮非如上海之甚，何致竟鬧出人命。且預先亦無命令指示，所以彭善(武漢警備司令)應予處分。彭及稽查處長胡孝揚撤職查辦，受難學生優予撫恤。

蔣且指出共黨策動並製造之種種暴動，如學生規定6月2日為總罷課，並號召罷市、罷工，實因6月2日乃係去年(1946)延安發動所謂反內戰運動之紀念日也。徐永昌評曰：

中共日日在發動攻戰，而同時又日日發動反內戰，陰險極，亦巧妙極，其中共以外之人士，為其所迷惑，無乃愚蠢極!

然而一些黨政人員之顢頇，不啻助長學潮，無異配合中共之「第二戰場」也。（待續）