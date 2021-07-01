二次走訪西安，只有全新的感動。依稀記得2年前去西安的目的──去證實歷史教科書裡的一切，憑著對13朝古都的熱忱，收拾簡單行囊就出發了，但那時卻未將輝煌王朝遺留下的精髓看了個遍，直到這次的陝西之行才算真正體會到當時的風采。

第一次到西安正值夏末，不論是旅行規劃還是尋訪地點，都與這次春遊陝西截然不同，第一天以乾縣的唐朝永泰公主墓揭開這場尋古之旅，當踏入墓道口，室內室外的溫差形成強烈對比，傾斜的墓道從下往上傳來陣陣涼意，讓人瞬間起雞皮疙瘩。以前看盜墓類小說，對「斗」又愛又怕，而如今看到傳說中的「斗」只有興奮，過往都是藉由博物館的展出來觀察當時墓主的陪葬品、壁畫、棺槨等，仿墓形式還是第一次遇到，興奮之情溢於言表。

踏入墓內，臨摹壁畫映入眼簾，伴隨著陪葬品的現蹤，及傾斜而不得不加快的腳程，一下子就到了正殿所在，欄杆圍著的是一座黑色石槨，上方的槨蓋缺了一處，裡頭的東西早已因為盜墓者的來訪而灰飛煙滅，遺留給世人的只剩這座厚重巨大的千年石槨，看到這裡心不由得感慨，如果當時的盜墓者能不因為眼前利益而保存這些古物，或許現在的我們更能體會當時的大唐盛世。

記得有句話「江南的才子，北方的將，陝西的黃土埋皇上」，這是一句多麼自豪的話語，顯現陝西地區是一塊風水寶地，許多皇帝在這片土地上沉沉睡去，從我們尋訪之旅中，看到秦始皇聲勢浩大的兵馬俑陪葬坑、迄今因為神秘傳說而未被揭開面紗的乾陵，還有漢武帝的茂陵及其眾多陪葬墓，我有幸能一窺歷史更迭及朝代的興衰，感受過去與現代的交融。

這幾天的旅程都圍繞著西安這座城市，城牆圍繞的古都比上次到訪更加光彩奪目；陽光灑落的西安散發著千年長安特有的古都氣息，夜幕降臨之際，則由五光十色的燈光取代，它搖身變成熠熠生輝的不夜城。我喜歡夜晚的西安，它像一場永無止息的華麗煙火秀，周而復始，每當夜晚來臨，絢爛的燈光引領、陪伴著歸途的人們，讓他們永不孤單。

另外，這次陝西行的黃帝陵祭祀活動，也是這趟旅程中的一大亮點，同時也是一場久久不能忘懷的行程，記得當天大夥起了個大早，睡眼惺忪便坐上小巴前往黃帝陵，那天氣溫驟降與前些天的豔陽高溫不同，大家著正裝外裹著大衣前往祭拜人文初祖，黃帝是中華兒女的祖先，每年都會在黃帝陵舉行盛大的清明公祭活動，只有實際體驗萬人祭祖的盛況，才能真切地感受中華民族的慎終追遠。

典禮早上九點五十分開始，寓意九五之尊擊鼓鳴鐘，接下來讀祭文、樂舞告祭，舞者們著古裝透過禮樂及婆娑的舞姿，代表後代子孫送上對軒轅黃帝最誠摯的崇敬與感恩；最後藉由象徵中華民族的龍，向天邊飛去來結束這場浩大的盛典。今年的清明公祭活動以凝心鑄魂為旨，堅守傳統文化，賡續中華文明之壯與美。

這次的文史之旅，我看到千年歷史文明如何成為摩登的奠基石，即便是不同朝代遺留下的古物建築也未被抹去，在這裡亦能與現代融合；新舊交織的紋理，傾訴著舊時故事及時光驕傲，既古樸又嶄新的西安給予我最真摯的歷史感動。（曾雅琦）

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

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