疫情下滑，但高雄鳳山一棟大樓確診案例，引發各界騷動。高雄市政府以極為明快的速度進行整棟大樓的封鎖與居民快篩，並且將大樓住戶送往隔離地點隔離十四天，隔離期間的費用要求民眾自行負擔。陳其邁的專業能力與執行力，對他肯定加分，但過猶不及的手段與酷吏的原形，暴露無遺。

陳其邁把所有住戶送往強制隔離，已逾越尺度，要求住戶自行負擔費用，更與中央防疫規定相牴觸，畢竟居民是被政府移送，照理可以申請補貼防疫津貼，何以市府要求居民自行負擔？陳其邁有專業有企圖心是好事，但也暴露了內心酷吏的一面。

面對重大災難，握有行政資源的首長，莫不想趁此拿出政績，做為未來的發展基礎，除了類似柯文哲和侯友宜，以挑戰中央為能事之外，就是完全奉行上級決策，甚至不妨做絕一點，但在此過程中，苦的是公務員與人民。

陳其邁的政治之路比同輩的鄭文燦要晚，這次正好是他彎道超車的機會，自然要好好把握。但這次不但造成民怨，2018年敗選後所營造出來的暖男形象也開始崩解。

疫情緊急，行政首長自然有更大的權力，但在施展權力的過程之中，也會暴露缺點和真實面目。陳其邁的企圖心如果施用不當，不但會損及自己營造的形象，也會讓他與爭大位之路又再度拉遠。

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