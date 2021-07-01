高嘉瑜這丫頭厲害，只因喬疫苗而讓兩個大哥哥大姊姊反目。大姊姊罵她「機關算盡、謊話連連」；大哥哥一怒為紅顏，反嗆大姊姊是超級大綠蛆、綠到掉渣、綠到爆炸。

「烏鴉落在牛背上，看見別人黑，看不見自己黑」，館長說周玉蔻綠到掉渣，可能民眾更會覺得館長綠到出油。

男生為女生出氣，理由說得過去；女生為女生嘔氣，就不知所以然了，單單為了喬疫苗之事翻桌砸灶沒這必要，裡面一定藏著貓膩，不可告人的貓膩。

這場嘴砲打得激烈，第一回合，館長略占上風，他氣定神閒，體型、語調均占優勢；蔻蔻姐卻是船遲又遇打頭風，亂了分寸，只剩破口罵街的分。

千不該、萬不該，蔻蔻姐怎能罵蔡大姊身邊的人呢？林飛帆、林鶴明上館長的節目干妳啥事？蔡大姊愛用文青妳又吃哪門子味兒？還說要「炸掉中央黨部」，這可是恐嚇罪呦！中正一分局馬上要來了。好在妳又加了句「疫情指揮中心幹的好事，難道我不知道嗎？」剛好可以解套，妳大可說，「我是要把這些貓膩給炸出來。」

外界也都相信蔻蔻姐跟指揮中心關係匪淺，所以確診數、疫苗進來時間都比別人早知道，還有呢......？民眾想知道還有呢？大家也都在期盼蔻蔻姐這顆炸彈。

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