前AIT理事主席卜睿哲出書，點出台灣正面臨的艱難抉擇，文字中流露出他的不安。

從地理來看，島嶼大都扮演干擾大陸的角色，例如英國之於歐陸、日本與台灣之於中國大陸，但不會是核心要角。如果是的話，當年駐台美軍就不會撤退了。現在美國看中了台灣的目的很簡單，就是遏制中國。

島嶼的不幸也在於此，很容易就成為戰略前進基地、也很容易被「跳島」。這就是卜睿哲所說「台美深化不樂觀」的原因。畢竟台灣的重要性，取決於美國利益，而這個利益是可計算的。

換位思考，假設台灣所面對的不是中國而是美國，那麼美國將會怎麼做？台灣的下場將會和伊朗一樣，各種經濟制裁加諸於身。問題是，為何大陸沒有這麼做？按照美國的思考邏輯，大陸應該痛下狠手！大陸越不這麼做，美國越是不安，台灣反而老神在在，怎麼回事呢？

很多人說，因為台積電護國神山導致中共不敢動手。真是這樣嗎？再換位思考，反正中國不擁有台積電，消滅了台積電對誰不利？當然對西方國家和台灣不利！對於中國幾乎沒有影響。戰爭的後果就是打掉重練。誰該緊張害怕？至少中國大陸不會是第一個！

卜睿哲是台灣的老朋友，他替台灣緊張了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※