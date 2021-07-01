美國白宮發言人莎琪29日答覆媒體詢問時，否認所謂「晶片換疫苗」的說法，她表示，美國向台灣提供疫苗，其中一項因素，是台灣取得新冠疫苗的管道被截斷。

民進黨聞訊大樂，忙不迭地宣稱，台灣取得國際疫苗確實有受到外界不當的干擾，美國白宮發言人的說法也證實確有干擾存在。彷彿白宮發言人的說詞，已為民進黨採購疫苗無能，找到了最佳卸責的託辭。

奇怪的是，民進黨遇到這麼委屈的事兒，為何隱忍不發？直到今年5月前，為何都不曾聽中央提及台灣取得疫苗管道遭斷一事？

去年12月中旬，陳時中還曾興高采烈地宣稱，已採購3000萬劑疫苗。其中，AZ 1000萬劑、BNT 1000萬劑、500萬劑Covax、500萬劑本土，隻字未提採購疫苗遭阻。今年2月11日，指揮中心也還證實，我購得505萬劑莫德納疫苗，最快5月到貨。2月19日，蔡英文親自證實，台灣採購疫苗近2千萬劑，請國人放心。2月22日，陳時中加碼宣布，疫苗採購最多4500萬劑，敲定近半；也沒有聽說甚麼疫苗取得管道被切斷的問題。

即使BNT疫苗因上海復星醫藥的總代理資格、以及綠營利益團體杯葛，進口遭阻，那麼，英國原廠、或日本、南韓和泰國代工的AZ疫苗，美國的莫德納疫苗，遲遲不進貨，又是誰在干擾？難不成是美國切斷了管道，藉以逼台積電就範？取得疫苗管道被切斷，當局為何不早說？進口管道遭切斷的疫苗數量和種類有多少？已支付的訂金到哪裡去了？民進黨何不公開說明？

清康熙年間，詼諧瀟灑的才子高士奇，評論他人詩文，大抵不脫「放狗屁」、「狗放屁」和「放屁狗」三類評語。所謂台灣取得疫苗管道被截斷的說詞，亦可如是評論之！

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