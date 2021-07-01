美國政府捐贈台灣250萬劑疫苗，引發美國網友「台灣富裕、疫情也沒有其他國家嚴重」質疑，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）回應「台灣取得疫苗的途徑被截斷」。民進黨發言人周江杰30日呼應，所謂的「外力截斷」說法，應該不會是善意的，他套句台灣人常說的，「金夭壽」。

台灣政府就算採購德國輝瑞BNT疫苗繞不過代理商上海復星集團商業規範，但是採購AZ疫苗1000萬劑、莫德納疫苗505萬劑、國際組織COVAX 476萬劑，可沒有「被外力截斷」的問題，美國政府捐贈莫德納、嬌生疫苗，甚至是美國藥廠，難道民進黨指涉遭「外力截斷」、「金夭壽」的對象，也包括美國？

直白說，美國若不是民進黨指涉的「外力截斷」對象，台灣政府絕對有能力負擔250萬劑疫苗費用，完全不需要靠美國捐贈，無需淪為「富裕的疫苗乞丐」這種質疑，也無需胡扯「外力截斷」、「金夭壽」這種烏賊手法，讓1450與大內宣興奮異常。

台灣疫苗短缺的真相，自購AZ疫苗到貨率僅1.17%，自購的莫德納疫苗加計昨天到貨41萬劑，到貨率15.84%，從COVAX分配到的AZ疫苗到貨率12.81%。台灣政府掩飾自己採購疫苗的不積極作為、癡等遙遙無期的國產疫苗、卡關民間自力救濟採購疫苗，政府部門怠忽職守、草菅人命這才是主因。

6月28日，美國媒體彭博資訊公布「全球防疫排行榜」，台灣在接受調查的53個國家之中，名列第44名，正好是倒數第10名。美國第1名，中國大陸第8，南韓第10，新加坡第13、日本23、香港30。這個排名和政府防疫積極度成正比，早前5月25日美國媒體時代雜誌也報導台灣是「世界最會吹牛的防疫」怎麼不見民進黨、大內宣、1450有任何反駁，不僅「會吹牛」，還「金夭壽」，去出征美國啊！

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