中共建黨百年的日子，台灣人總要找個祝賀的理由，好在疫情下苦中作樂。感謝中共讓國民黨來台灣創造經濟奇蹟，應還算是有風度的祝福。差一點，感謝中共的存在，讓台灣人能分辨民主的樣子，也算是無心插柳柳成陰。再不濟，執政的民進黨也該感謝還好有老共在，才好在每當民怨彌重時轉移執政無能的焦點，這鍋老共還不得不背，除非老共不要台灣了。

怪的是，在今天之前，盲眼神婆與印度神童之流的國際預言家，有志一同的並未一口咬定今年就是武統台灣元年。反倒是不少好事的政治專家，不時動輒以兩個一百、歷史機遇年的聳動標語，大肆論述武統大限將至云云，宛如配合中共恫嚇台灣人民，好不專業。

妙的是，連國際預言家都不敢打包票的事情，政治預言家卻總是樂在其中大喊：狼來了！雖然令人搖頭，但往好處想，按此邏輯，過了今天，可保台灣平安一年有餘，總是放羊的孩子不嫌多，太平的日子不嫌少。

最不願見到中共建黨百年的人肯定是蔣委員長。49年深秋，只知毛澤東站在天安門上宣布建國，不知委員長身在何方惆悵獨悲？如再目睹「匪黨」百年，怕是不畏疫情嚴重，也要單槍匹馬赴京向習近平嗆聲：還我河山！

毛主席說過：「一萬年太久 ，只爭朝夕。」自是豪氣干雲，主席沒料到的是，人走沒幾年，共產都不共產了。中共如今不過建黨滿百，建國滿百甚麼情況還不得而知。倒是建國一百有十的中華民國，可能也認同毛主席的萬年太久說法，如今當家的早已不喊中華民國萬歲，毛主席的「萬年說」果然一語成讖。

建黨百年好歹大事一樁，衷心祝福或許太難，但不挖苦中國人總是喪事當喜事辦的雅量還是要拿出來。終歸兩邊互相體諒，誰都想熬到下一個百年，那就非要拿出真本事不可。

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