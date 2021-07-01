中國共產黨已經100年了，它與中國國民黨共同參與了中華民族現代化、追尋民族振興的進程。國民黨起起落落，共產黨也曾經誤入歧路，但也寫下輝煌成果，在慶祝百年之際，中共究竟應該用什麼樣的認識開啟下一個百年之路？

從鴉片戰爭開始，中華民族一直在找尋一條最適合的現代化道路。船堅炮利、維新變法、君主立憲、辛亥革命、五四運動，都是在這條道路上的不同探索。1921年成立的中國共產黨則認為，只有紅色的馬克思主義才能給中國帶來真正的醒悟，馬克思路線才是中國正確的現代化道路。

中共自1949年起，以俄為師，以無產階級專政為名，用國家權力動員全國力量，這過程中傳統精神文化被遺棄否定，宗教信仰的唯心論被視為陳腐落後，歷經了三反、五反、文化大革命的階段鬥爭，中國大陸遭受到歷史的浩劫。這一階段的現代化連中共自己都認為走上了歧路。

大迷之後則是大悟，鄧小平的實用務實主義，以「中國特色社會主義」為名，避開了刻板的馬列主義教條，他的改革開放可視為對孫中山民生主義的具體落實，既發達國家資本，引進私人資本，也接受市場經濟。隨後江澤民的三個代表、胡錦濤的科學發展觀，到了習近平，中共用了一百年，進行共產主義在中國大陸的「本土化」，成為世界兩大經濟強國之一，中國現代化的道路由此躍進了一大步。

正在崛起成為世界強權之際，西方以價值觀為名對中共發起了鬥爭。這險峻的狀況中共該如何回應？我認為此時中共不僅對外要從理念價值上說服西方，對內也要繼續提升更新「中國特色社會主義」的內涵，讓未來的現代化與民族復興道路更可茁壯。橫亙在未來的挑戰是，未來的中共，是要繼續從馬列主義中反芻能量，還是要選擇吸取更多養分，特別是在中華文化的政治理念中找尋新的啟發呢？

實踐檢驗真理。基本否定人的價值與地位的唯物史觀，以階級鬥爭為本質的馬列主義已經由中共自己證明，並不完全適合於中國。「中國特色社會主義」其實已經可以取代馬列的「共產主義」論述，但是在理念論述的包裝上，中共似乎並沒有足夠的自信，擺脫這個外來的馬列主義，而完成自有品牌的創造。

我認為要解決這個難題並不難，孫中山思想其實就是一個很好的憑藉。在孫中山的思想中，馬列主義只是社會主義的一支，社會主義又只是民生主義的一環，民生主義則是三民主義的一部分，而三民主義又必須以「天下為公」為最終理想。中共的下一個百年之路，或者可以考慮這一兼容東西的思想，與中共百年來寶貴的實踐經驗，來建構一個讓西方能夠認同、佩服的價值觀。

《禮運大同篇》的「大道之行，天下為公」是社會主義美好世界的最終理想。「天下為公」，有著中國特色，以人為本、和諧合作，天下非一人、一家、一黨、一國之天下，不同於白色資本主義的不平等，與傳統紅色馬列主義強調的共產黨專政也大異其趣。專政可以是過程，但「公天下」才是目的！

在孫中山所說的「振興中華」，中共所說的「民族偉大復興」道路上，百年中共迄今仍在共產黨專政的「訓政」道路上前進。期望未來兩岸可以在「天下為公」的「憲政」目標上找到交集，共同建構一個真正自由、平等的具有中國特色的憲政中國。

（作者為孫文學校總校長）