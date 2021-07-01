彭博6月份的全球防疫韌性排名，已經不同於以往以個案數、篩查量能、疫苗為主要的評比工具。改採用疫苗接種率、航班載客率、已經接種疫苗旅客的自由度當成重要的指標，台灣只有在封鎖嚴重性的傳統指標中還算及格，其他成績都很差，當然被打為末段班。

在台灣的檢討聲浪中，似乎只專注於批判政府的疫苗採購政策無法覆蓋至較多的族群。隱藏在彭博指標中還有更重要的政策建議，彭博其實希望政府不但要有疫苗，還要充分運用疫苗當作邊境與社區解封的工具。疫苗運用得好，不必是高覆蓋率的國家，一樣能得到高評比，例如紐西蘭。可見檢討的方向不該僅侷限於疫苗的覆蓋率，因為疫苗不是打完就完事，還要打到該打的人才算數。

在防疫的後半場，強調的是如何開放，如何與病毒和平共存。所以「封鎖的嚴重度」僅占彭博4個指標之一，且竟然與「航班的載客率」與「已接種疫苗旅客的自由度」等開放指標並列。如果再配上「疫苗的接種率」指標，很明顯的是希望各國政府都能充分利用疫苗，來輔佐邊境檢疫及社區防疫工作。這項工作也不必一定要到疫苗高覆蓋率後才能開始作，所以開放其實是與疫苗平行的指標。

少量的疫苗要如何達到檢疫與國內外社區開放的目標，鑰匙在建立國際「旅遊護照」及國內個人「健康碼」，且都必須加入疫苗的元素才算有效。台帛旅遊泡泡就是因為沒有加入疫苗，所以夭折得很快。誰都不願意打過疫苗，花了大錢旅遊，回來還要關14天。來台的旅客有沒打過疫苗，政府問都不問，一律關14天。國人打過疫苗也沒有用，回國沒有免居檢，也沒有進人口密集機構的特許權。這些都表示指揮中心不但不會採購疫苗，連怎麼用疫苗都不知道。

「旅遊護照」是要與各國談判，與重啟航班一起談，因為要在簽證上加註健康信息。健康信息可包括疫苗接種史、核酸檢驗結果、抗體測試等等。必須要相互認證，具備雙方同意簽證條件的旅客就可自由旅行不受限制。指揮中心通常都是愛吃別國的豆腐，不管旅遊國有沒有14天檢疫，打過疫苗到台灣一律14天檢疫。這樣還有哪個笨蛋會來台灣，當然航班載客率低。

「健康碼」是讓國人或旅客可在台灣自由活動的健康護照，可以呈現在手機裡。進出人口密集機構時可以掃碼出示，這樣由符合標準的人就能自由進出機構，即使疫情仍在，依然能夠自由活動。這就是讓開放能與病毒同時並存的秘訣，也是彭博韌性評比排名中「已接種疫苗旅客的自由度」的真諦所在。

台灣不能再回走封閉的路，即使在有社區疫情的時候，現階段極端的封城或社區警戒都不是最佳的選擇。彭博的評比只是個警訊，告訴我們將來的世界必須走向開放。開放與病毒是能並存的，關鍵在於疫苗，更在於有沒有將疫苗撥出一部分用於關口上，通暢國際交流。這次台灣未將疫苗及早接種到華航機組員上，還真是鬧了個國際大笑話。

（作者為中華民國防疫學會理事長）