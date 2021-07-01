目前贈送台灣疫苗的國家為美國、日本、及歐洲的立陶宛，蔡英文政府或許要為北京有意捐贈疫苗超前部署，因此特別強調這些國家的民主背景，它們所贈送的就成為「民主疫苗」。根據蔡英文的說法，這些「民主國家的朋友，基於共同價值、互助互惠，為台灣帶來及時雨」；它們願意協助台灣，提供「民主疫苗」，讓台灣人相信「民主制度可以克服疫情挑戰」。

如果這個邏輯成立，就是民主國家應當團結對抗新冠疫情，而不該接受威權國家的口罩、快篩劑、疫苗等相關醫療器材和藥品。去年我們就一直強調口罩國家隊，不斷宣稱來自對岸的口罩不安全，甚至還懲處那些違法進口對岸口罩的商家。我們在贈送其他國家口罩時，誇口Taiwan Can Help，並表示中國大陸贈送的口罩不可靠，但卻忘了問一個問題，為何民主德國要接受威權中國的口罩？

如果我們說那是德國的問題，台灣絕對不會如此沒有原則，為何民進黨立法委員要捐增中國製造的防護面罩？假使可以捐增中國製造的防護面罩，為何不能接受不是中國製造，而僅是中國代理的疫苗？民進黨政府的大內宣，若僅局限於反中的意識形態，可能對台灣社會的傷害還不是最糟糕的。個人認為這種大內宣最令人擔憂的，乃是無數的台灣人竟然可以相信在這個全球化的相互依存時代，我們還能漠視比較優勢和國際分工的供應鏈現實，接受政府灌輸的錯誤觀念。

此外，我們剛開始不願意採購BNT疫苗時，就是想繞過上海的大中華區總代理復星醫療集團，這是罔顧國際貿易的基本概念。個人在進入學術圈之前，曾在進口公司服務。只要國內有單位對我們代理的產品有興趣，在直接詢問總公司後，後者一定會將信件轉給我們，並告知對方我們會直接與其聯繫。蔡總統曾在政大國貿系服務，是國際經貿法的專家，難道要為民粹而背棄專業嗎？

再者，如果我們對購買商品來源地的民主人權如此在乎，是否應當拒絕進口沙烏地阿拉伯的石油，畢竟根據經濟學人的民主指標（Democracy Index），這個中東國家有許多人權問題，它的民主表現，還落後給中國大陸；如果說我們要譴責北京在新疆的人權、特別是對維吾爾族的強迫勞役問題，並且疾呼要杯葛新疆棉花時，難道不該更要拒絕使用蘋果手機和筆電，因為它們所使用的鈳鉭（coltan）及鈷（cobalt），相當高比例來自於剝削童工的剛果民主共和國（與獅子山的血鑽石情形類似）。國際社會杯葛血鑽石，為何不杯葛血手機？

美國算是民主國家，同時也有足夠的資源和能力生產製造人民日用所需的大部分商品，但因為經濟成本的考量，還是選擇進口。舉例來說，美國本身的石油和天然氣資源及生產就相當豐富，根本可以不需進口，然而它不僅進口，還是來自民主人權條件相當差的國家，其中沙烏地阿拉伯至少還是很重要的戰略夥伴，但為何仍然選擇從具有相當敵意的利比亞和委內瑞拉？

同樣的，若是我們如此不想和對岸發生經貿關係，為何在民進黨蔡總統執政下，中國大陸與香港在2020年占了我們出口市場超過四成三，為歷年來最高？至於進口方面，過去日本常居我國進口來源第一名，但現在也被中國大陸與香港所取代。我們賣產品給大陸是為了賺錢，但為何需要購買這個在台灣人心目中是不民主、人權有問題地區的產品？

最後，我們不希望看到民粹政治下的愛國主義（或愛台灣主義），僅是執政黨統治宣傳的工具，而實際上其網軍卻使用被國際人權倡議（International Rights Advocate）在美國華府提告對象的蘋果筆電及手機，來圍剿批評政府者。對了，不僅是蘋果，它提告的還包括微軟、特斯拉、戴爾、及谷歌，根據執政黨的邏輯，請民進黨政府帶頭將這些公司的產品都當做我們杯葛的對象。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）

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