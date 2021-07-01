中共進入第二個百年，夾雜在東昇西降的自信與西方世界反中氛圍下，中共面對的挑戰非同小可，習近平6月25日主持中央政治局「用好紅色資源、賡續紅色血脈」集體學習，強調中國正處在「實現中華民族偉大復興關鍵時期」，中共絕不能丟掉「謙虛謹慎」的傳統，也絕不能丟掉「不畏強敵」的勇氣。這是繼日前習近平希望加強對中共的國際宣傳，努力塑造「可信、可愛、可敬」的中國形象之後，再一次指示要秉持「謙虛謹慎」的傳統。

如何尋求突破美國的圍堵

習近平要求「謙虛謹慎，不畏強敵」，應該是他對中國與世界關係發展的判斷與回應。他強調中國國家強盛、民族復興，需要物質文明的積累，更需要精神文明的昇華，決不能丟掉革命加拚命的精神，決不能丟掉謙虛謹慎、戒驕戒躁、艱苦奮鬥、勤儉節約的傳統，決不能丟掉不畏強敵、不懼風險、敢於鬥爭、敢於勝利的勇氣。習近平還說，對中共這樣一個長期執政的黨而言，「沒有比忘記初心使命、脫離群眾更大的危險」。

習近平到底是要秉持什麼路線？大陸從1979年改革開放以來，鄧小平在政治上「堅持社會主義道路，堅持無產階級專政，堅持黨的領導，堅持馬列主義、毛澤東思想」，同時推動經濟改革開放，「政左經右」成為中共的執政路線，1980年代初雖出現一小段「北京之春」，但本質上始終未偏離鄧小平「四項堅持」的原則。

2001年大陸加入WTO，讓大陸經改在走過「摸著石頭過河」後，逐漸連結到國際市場，尤其在西方資金與技術不斷輸入帶動下，大陸開始從世界工廠飛速向世界市場轉型，加上大力推進基礎建設工程，讓美國瞠乎其後，「一帶一路」在全球廣結善緣，「治理效能」成為中國的名牌。

大陸快速崛起讓以美國為首的西方國家產生戒心，擔心中國崛起後，獨特的「政左經右」體制，將使中國成為國際秩序的威脅者，於是美國在2018年川普主政時期開始把大陸視為「戰略競爭者」，不斷推出貿易戰，企圖壓抑中國。

2020年初新冠疫情發生之後，美國究責到大陸頭上，但是大陸也當仁不讓，在「戰狼外交」的策略之下，大陸似乎跟西方國家越走越遠。

美國總統拜登上台以後，在「川規拜隨」之下，拜登不僅循著川普的步伐跟大陸繼續在貿易戰上步步進逼，還更擴大推出「大國競爭」策略，希望跟大陸在「對抗、競爭、合作」中，逼大陸遵循西方的國際規範與秩序。

省思經濟向左或向右路線

雖然，中共認為真正的國際秩序是以「聯合國憲章精神」為主，不是幾個西方國家說了算，在國際政治上，大陸掌握的票數可能較多，但在經濟上，大陸還是脫離不了西方市場，即使推動「一帶一路」有成，與第三世界國家建立更緊密經濟關係，但市場畢竟太小，也消費不起大陸製造的高端產品。大陸經濟如果「向左轉」，那受害者將是大陸，而非西方國家。

在川普時期，美中競爭還是比較局限於經濟層面的貿易戰，拜登政府更進一步擴大到政治、軍事層面的對抗與競爭。習近平希望大陸不能丟掉「不畏強敵」的勇氣，可是拜登風塵僕僕地從東到西，企圖重新連結西方盟友共同對抗大陸，這已不是大陸要不要「不畏強敵」的問題，而是大陸如何尋求突破美國圍堵的問題。

因為，拜登政府既把大陸視為地緣政治最大的競爭者，必然是想重新建構對大陸的包圍圈，如果美國從地緣戰略上盡可能擠壓大陸跟西方國家的聯繫，讓中國經濟漸漸失去「外循環」動能，只能依賴「內循環」，那麼，中共再怎麼有效能，也會愈來愈內捲，這是美國打贏與蘇聯的冷戰經驗，拜登是美國的老政客，玩起美國大戰略駕輕就熟。

所以，大陸雖然有底氣「不畏強敵」，但是若堅持選擇經濟「向左轉」，那麼大陸再怎「謙虛謹慎」，也只能徒呼奈何？

在當下西方民主國家逐漸形成包圍大陸的大聯盟之際，中國會被迫恢復至改革開放以前的閉關自守，還是堅持扮演全球化體系中不可或缺的一員，可說是絕對影響大陸國家戰略的選擇。而大陸到底要「向左轉、向右轉」，最終決定者恐怕還是在習近平，而非西方國家，這是中共跨入第二個百年，最該省思的路線問題。