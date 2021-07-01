令人矚目的中共建黨100周年紀念大會，7月1日於北京天安門廣場盛大舉行。中共總書記習近平發表了近一個小時的講話，在「以史為鑒」為主題詞的帶領下，歷數過去從鴉片戰爭算起，181年來中國所遭受歐美、日本列強的欺侮、蹂躪、壓迫、屠殺的宰割下，淪為次殖民地的悲慘命運，如何能發展到今天屹立世界，不再受制於人，足以維護國家領土主權完整的地步。

習近平說，「中國人民不會允許其他外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」如此堅決的表態，已為美國為首的反中陣線當頭棒喝。看來歐美與日本等列強在世界耀武揚威的好日子的確已隨風而逝。

在台灣問題上，習近平只用了145個字表述，卻傳達了中共與全體中國人民堅定不移的決心與信心，值得重視。尤其，習近平說：「任何人都不要低估中國人民捍衛主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」這一訊息總結了在這個歷史性紀念日對台灣「台獨政府」與支持台獨者的宣示，無異發出了兩岸必定統一、必然統一、必須統一的「必統」動員令。

台海或將戰雲密布，大陸先進五代隱形戰機、無人戰機、十倍音速超級導彈與萬噸級現代巡洋艦繞島而行，勢將成為常態，台灣人民受得了嗎？又有何必要為一個不實際的台獨夢想遭此浩劫？這應是大家在疫情吃緊之際，必須騰出腦袋，深思熟慮的一個更重要議題。

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