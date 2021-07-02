暌違5年之久的美台「貿易暨投資架構協定（TIFA）」咨商台北時間星期三（6月30日）上午7時（美東時間6月29日晚上7時）順利開幕，美國貿易代表辦公室（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）和台灣行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮分別率領美台各部會官員透過網絡視頻舉行會談。

美國貿易代表辦公室會後發佈的一項聲明指出，這次美台會談「聚焦於提升美國與台灣長期存在的貿易與投資關係」，雙方在會談中都表示要合作提高關鍵供應鏈的安全性和耐壓性。

台灣代表團的主談人楊珍妮在會後的記者會上表示，雙方在會談中同意簡化醫療器材進出口查核程序，以便消費者加速取得醫療器材。台灣同時還呼籲美方以雙邊合作授權代工方式，擴大新冠疫苗的供應。

台灣自5月中出現防疫破口，導致疫情飆升之後，疫苗奇缺成為各界關切的一大問題。蔡英文總統在TIFA會談開幕前夕，曾透過臉書呼籲美台雙方將簡化疫苗進出口程序作為TIFA咨商的一項重要議題。

推動談判簽署台美雙邊自由貿易協定也是台灣參與TIFA咨商的重要目的之一。

楊珍妮在會後的記者會上表示，美方深刻瞭解台灣簽署雙邊貿易協定的原因與決心。將來會繼續透過TIFA強化雙邊關係。她說，美方認為這次會議高度成功，奠定雙邊關係基礎，雙方並強調未來將在TIFA架構下讓各工作小組密切往來。

台灣行政院政務委員、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中在會後的記者會上表示，這次TIFA會議跟過去相比有很大差異。過去美方都是要求台灣「要做這個，要做那個」，而這次會議卻是基於合作精神。他認為，原因就是台灣把美方關切的問題解決了。

美台於1994年簽署「貿易暨投資架構協定（TIFA）」，隨後於1995年舉行第一屆TIFA會議。但是2016年舉行第十屆諮商之後就陷入停擺。外界普遍認為台灣未能按照美方的要求，開放含萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」）美豬的進口是會議停擺的主要原因。

今年一月，蔡英文政府挺住強大的民意壓力開放美豬進口，也為重啟TIFA咨商掃平了道路。

「這讓美方充分瞭解台灣想在政策上跟美國接軌的決心，因而用積極態度處理今天的會議，」鄧振中向記者表示。

鄧振中在TIFA咨商開幕後致辭時表示，TIFA會議可讓彼此經濟更為繁榮，創造更多就業機會。他希望借由TIFA平台，讓美台雙方不斷加深關係，逐步邁向雙邊自由貿易協定。

台灣駐美經濟文化代表處代表蕭美琴也在開幕致辭中表示，台灣展現與國際接軌的決心，並累積了美國朝野支持與台灣重啟貿易對話的信心與動能。TIFA會議將奠定重要的基礎，她希望雙方一步一步累積的善意和互信，成為未來洽簽雙邊貿易協定的動力。

台灣歷屆政府都把與美國簽署雙邊貿易協定或稱自由貿易協定視為加強他們關係、擺脫過分依賴大陸的一項重要戰略目標。但是二十多年來，美國貿易代表辦公室似乎對洽簽美台自由貿易協定並不熱心。美國貿易代表辦公室的高層官員曾經表示，美台TIFA平台可以討論經貿與投資的任何議題，包括自由貿易的議題，因此無需另開爐灶，舉行自由貿易協定的談判。

但是隨著美中戰略競爭的加劇、美台關係的迅速升溫，美方對待洽簽美台自由貿易協定的態度也有可能發生變化。

根據路透社的報導，本星期42位美國兩黨參議員聯名致信美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），要求她「採取措施為開始與台灣洽簽自由貿易協定或其他的初步協定奠定基礎」。

參議員的聯名信指出，「維持美國在當地的經濟影響力並減少台灣對中國的依賴對確保當地維持自由開放至關重要」。

中國一向反對其他國家與台灣洽簽自由貿易協定，因為它認為自貿協定通常只能在國與國之間簽署，而北京視台灣為它領土主權的一部分，常常揚言即使不惜一戰，也要實現大陸與台灣的統一。很多國家因為畏懼中國的經濟實力，並不急於冒著得罪中國的風險而考慮與台灣洽簽自由貿易協定。不過台灣已經與新加坡和新西蘭簽有雙邊自由貿易協定。

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