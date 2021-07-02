習近平黨慶講話涉及台灣方面約118字，提到「一個中國原則、九二共識、和平統一」三個部分，一個中國原則是說給國際社會理解，九二共識是對台底線，和平統一是政策宣示， 習近平無意改變對台基調，台海情勢暫時穩定。

但兩岸戰略環境已發生變化，國台辦仍然以不變應萬變，被大陸網民稱為「台買辦」也不以為意，原來這一切的忍讓是為了「民族復興」大夢。

中華民族的復興發展，已經觸及科技經濟結構，已動到西方的奶酪。美國除了對中國實施科技封鎖外，又開闢了「人權戰場」，針對新疆、香港相繼出招，民粹主義下西方「立法管制」，教會了中國大陸法治威權，香港國安立法，「管治權」手到擒來。

台灣是大陸的軟肋，台灣的價值，是半導體製造的先進單位，對中國與美國都具有強大的吸引力，美國將台積電納入「高科技管制」名單，自主詮釋「一中政策」，派出美軍巡弋台海，擺明要守護台灣。

但從中國角度來看，大陸仍需台灣高科技供應，台灣問題是領土問題，能力才是王道。只要美國不把台灣往火裡拋，台海戰爭一時半刻仍難發生。

中共建黨百年，台灣網路讚嘆與詛咒言論各異其趣。人民但求安居樂業，制度傾向威權或是民主，何須讚嘆又何須詛咒？

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