現今社會流行春節旅行，在機場看到出國過年人如過江之給鯽即知。2017年我也趕上這波人潮，在年前赴重慶一遊長江三峽，了卻「兩岸猿聲啼不住、輕舟已過萬重山」的長江情懷。

我選的時間正是淡季，但是遊輪仍是客滿。三天二夜行程有陸路、水路線。陸路乘車至酆都鬼城、劉備托孤的白帝城，因兩地距離不近午餐後就在趕路，遊畢當晚在奉節碼頭登船，開始第二階段水陸旅遊。

三峽大壩竣工後水位高漲，行船完全未感受到濁浪濤天、舟楫晃動之感。一夜平穩的不像在行船。瞿塘峽、夔門天險自是領受到，自費游覽的巫山小三峽，換搭小輪再乘搖櫓船，穿著蓑衣船伕一路唱著山歌討賞，眼簾所見先民沿江築的棧道，方知古代行路的不易，臨江山崖上一所元明道觀在人跡罕處，亦顯奇觀。

第三天船靠碼頭乘車往屈原故里，再往三峽大壩看世紀工程，然後由巴士送往宜昌九碼頭，結束這一段濃縮式長江三峽遊。往成都的火車臥鋪隔日才有，就便在宜昌市消磨二個半日加一夜。當晚信步逛街購物，晚餐點了粉蒸排骨配飯，排骨酥爛十分入味。

雖說春天已到，但是靠江邊氣溫早晚仍涼，外出時見到街角廣場有表演，穿著彩衣的婦女及傳統藝人正準備上場，立刻吸引我們前去湊熱鬧，方知今天是正月十五元宵節，民間以傳統歌舞表演來慶祝，使我感慨西化過度的台灣已看不到民俗遊藝活動，在大陸城市仍保有踩高蹺、走旱船、蚌精、騎驢、濟公扮飾及大鼓齊奏等表演，我想這就是百姓的幸福。

「獨在異鄉為異客、每逢佳節倍思親」，逢到傳統節日心中立刻湧起一種過節情懷。既是元宵節，首先想到要吃一碗湯圓，於是不辭路遠一路打聽，走過幾條街找到傳統市場，卻是只能買回去煮的小湯圓，店家無處烹煮，只好悵然而返。走至一連鎖超市見店面小巧潔淨，貨品齊全，隨口問道哪裡可以吃到湯圓？

熱心店員立刻告知冰櫃就有出售。經說明無處可煮，她又說能提供微波服務，於是再買了「酒釀」，店員外出借得外帶紙碗，花了十五分鐘微波一碗飽滿晶瑩的酒釀芝蔴湯圓，份量之大卻耗費不大，一解我佳節吃湯圓鄉愁，對服務週到的店員也印象深刻，為客服務能做到如此，肯定生意興隆。

旅遊中每到一處地方，所接觸到的庶民百姓，就是在為自己家鄉展現人文特色，往往一小件事情，能給外地人帶來感動與記憶。長江三峽湮波浩盪又有詩詞加持，美固美矣，但是水位的提升、航道變得平緩，想要再見到「滾滾長江東逝水」、「千里江陵一日還」景象不可再得，因緣際會來到宜昌又逢過節，讓我更加體會到此地的人情味，雖然只待得一晚，但是我要說已來過荊楚之地，而且印象深刻頗有佳感。（劉先昌/台北）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。