蔡英文和指揮中心「終於」在「參考各界建議」下，決定從今日（7月2日）中午起，針對入境旅客，不分國別，一律實施「普篩」，不但如此，更加碼從原來PCR檢測2次，增為3次。回想起從去年開始，各學者專家、縣市長一直呼籲「普篩」，卻都遭到指揮中心否決，甚至還發動網軍出征任何敢倡言「普篩」的人，詆其為「普篩仔」、「內鬼」、「中共同路人」，甚至在疫情爆發，DELTA病毒入侵之際，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，三番兩次倡議「普篩」時，還遭到指揮中心冷嘲熱諷，網軍更是毫不留情地加以批判攻擊；這個幾近180度大轉彎的態度，已經不是通常我們所說的「髮夾彎」可以形容，簡直就是飆車族的「大甩尾」了。

眾所周知，有時因應外在局勢的變化，政策作「滾動式」的調整，髮夾稍作一些彎曲調整，雖有慮事未周的嫌疑，卻也是無可厚非的；但是，飆車族的「大甩尾」，卻是在面臨困境時，冒著生命危險，所作的急轉彎，其可怕的代價就是這一甩，甩出了660條的人命與一萬數千個確診者，以及2300萬台灣民眾驚惶憂忡的心理壓力。

賈誼的〈過秦論〉謂，「牧民之道，務在安之」，原本應該按部就班、循序而進，引導人民穩步向前的政府，卻基於各種不可告人的理由，如瘋似狂的飆竄，不顧一路上行人驚呼哀號，不顧旁人的勸戒，一意孤行，直到死傷狼屆、哀鴻遍野，才不得不戛然而止，還美其名為「參考各界建議」，意圖為自己逭逃罪行，甚且轉而渲染自己是如何地「察納雅言」，這是個怎樣的政府才會幹的勾當！沒有懺悔，沒有道歉，既不懲處相關的妄作決策者，又不制止如蠅嗜血的網軍，僅僅就是一紙宣言，如何能安撫傷者亡者驚怕者之心？又如何能消弭挨嘲挨罵遭出征者之氣？

早知如此，何必當初？群羊都已走失了，百姓的災殃已經深入骨髓了，羊牢能否補得上，還未必可知，可以確定的卻是，如今想要後悔，也是來不及了，哀哀無告的群羊，是永遠不會忘記，到底這個牧民者是如何不恤人言、不顧民命的。

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