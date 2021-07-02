上個月在電視談話節目中，聽到一位隨同中國國民黨前主席連戰前往北京會見大陸領導人習近平的賴姓教授說，他覺得習先生在談話中一再提及他在福建、浙江及北京工作，認識很多台商，對他們在過去40多年為大陸經濟發展所作的貢獻，心存感激。習強調如今大陸經濟發展旺盛的機遇，也應「回饋」給台商、台胞共享。

賴教授還說他發現今年2月28日大陸國務院所發布的「三十一項措施」，沒有像過去那樣用「讓利」、「惠台」的用語，予人以上對下「施惠」，甚至予人以「統戰」的汙名化印象。「三十一項措施」的全稱竟然是「促進兩岸經濟文化交流合作的三十一項措施」，強調這些措施是「合作」，而不再用「讓利」、「惠台」等老調。很可惜，兩岸新聞界竟沒有像賴教授那樣敏感地覺察出來，改用較為平實的「兩岸經文合作措施」之類醒目文字或標題。

事有湊巧，上週六上午與山友們聚會，參觀「台大校史館」巧遇一對母女和兩對青年情侶也在參觀。聊了起來，才知道他們都來自深圳。由於5年前，我因仰慕深圳發展的「奇蹟」，特別自廣州搭乘動車前往深圳參觀「深圳歷史紀念館」一天。對深圳在不到40年時間從一個3萬人的小漁村發展為1800萬人口的國際都市，被英國《經濟學人》雜誌譽為全球4300個經濟特區中「最突出的成功典範」，留下極為深刻的印象。

碰到這兩對青年情侶感到很親切，便很自然的讚賞起「深圳奇蹟」比上個世紀80年代「台灣經濟奇蹟」來得更令人欽羨！沒想到，其中一位挺拔的年輕人居然謙虛地說：「還不是靠台商的投資，感謝他們在開創過程中積極參與。」我頓時感到大陸領導人習近平感恩的心態竟能如此快速的感染到大陸年輕的一代，真是令人感到驚奇，感到欣慰！

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