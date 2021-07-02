睽違5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）終於復談，結果令人失望。美方對我提出簽署雙邊貿易協定（BTA）僅表示了解、疫苗代工也僅同意繼續討論，我方則同意解決美豬、美牛業者所面臨的市場准入壁壘，顯然我方讓步比美方多很多。

不僅如此，美國對我鋁板、輪胎業者徵收反傾銷稅等業界關心的實際問題，我方連提都沒提。這表示我方談判立場軟弱，讓美方主導議題。唯一成就是美國同意繼續談，這是蔡政府違反民意，開放萊豬進口換來的。

蔡政府對美談判立場軟弱，是心態錯誤與戰略理解不足所致。首先，不應抱著TIFA能夠復談就是外交成就的心態，而應該著重於能帶給台灣多大的實質利益。以虛矯心態將外交或貿易談判當大內宣，不是負責任的政府所應為。

其次，蔡政府不理解，當美國視中國為主要競爭對手時，就不再是台灣需要美國，而是美國要拉攏台灣，就如同美國雖視俄羅斯為競爭者，但拜登仍要和普丁握手一樣。太依賴美國，反而讓美國輕視台灣。

其實，蔡總統無需上推特悼念拜登的狗、哀悼佛羅里達樓災，而應該明確表態，希望美國取消反傾銷稅、同意簽署BTA。如此不僅能獲得台灣人的掌聲，也能獲得美國人真正的尊重。

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