日前中央疫情指揮中心每天下午例行的記者會，指揮官陳時中和其他4位台上官員都戴了一個以前從未看到過的特殊口罩，頗讓人感到好奇。因為口罩外層有著明顯的設計圖案，它肯定是在告訴我們「陳時中想要表達些甚麼」？

因為陳本人未做解釋，媒體也沒有報導，加上他又是一個喜歡在言行上「搞怪」，或者至少是耍「噱頭」的人，因此引發大家的猜測；尤其是在筆者好幾百人的群組裡，大家議論紛紛，表達己見。首先圖案中面積最大的當然是美國國旗，接著右下方是一隻看起來像「狗」的圖案，但有人說那是「貓」，各人都有合理的解讀；而這隻動物嘴裡叼著的，可以明顯看出是我們的國旗。

說是「狗」的人指出：已過世的作家及前立委李敖即曾指出，台灣是幫美國守在太平洋第一島鏈的「看門狗」，但讓人氣憤的是居然「狗的飼料(武器)還得自己買！」的確，自蔡英文上台之後，民進黨政府的「聯美抗中」路線，大量自美購買武器，以及和美國前川普政府及拜登新政府不斷唱和，羞辱北京當局和大陸人民，充分的展現了「狗仗人勢」和「狗腿子」的醜行。

說是像「貓」的人解讀也有道理：因為蔡總統和駐美代表蕭美琴都是「愛貓一族」，尤其是蕭在赴美就任時，聽說連她養的幾隻貓都空運到美國。另外，蕭美琴在接受媒體訪問時曾自比為「戰貓」，已準備好要對抗中國的「戰狼外交」。陳戴此口罩是要向蕭美琴及駐美同仁致敬。而我們的國家通訊社「中央社」，在去年12月26號甚至有著「戰貓外交對抗中國戰狼，台灣國際形象大幅提升」的自嗨標題，令人作噁。

好吧，不論是狗或是貓，但為什麼非要叼著我們青天白日滿地紅的極小國旗？而那隻似貓又似狗的小圖案，和大幅美國國旗的比例，顯示我們不是又小了好幾號嗎？尤其是陳時中你不知道國旗代表著國家嗎？唉，真是沒辦法，原來民進黨政府專門幹些自我「做小」的事；例如外交部長吳釗燮稱呼前日本駐台代表沼田幹夫是「最敬愛的大哥哥」；而有人將其延伸，我們就應該稱呼美國是「最親愛的爸爸」了！

拜託陳指揮官和民進黨政府，你們不在乎個人的「人格」是你家的事，我們還非常在乎中華民國的「國格」！（作者為大學英文講師）