陳時中在防疫記者會戴上特製的「台灣戰貓口罩」，據說，意在向駐美代表蕭美琴及代表處同仁致敬。不過，多數網友對那片口罩頗多意見。

口罩太小，網友透過電視遠觀，誤以那隻黑黑的動物是隻黑狗，黑狗口銜青天白日滿地紅的國旗，彷彿自承台灣是美國身邊的一條狗。網友大怒，網路上一片撻伐之聲。

不久，有媒體代為澄清，原來這片印有美國國旗與繫上國旗為領巾的黑貓口罩，是要向駐美代表蕭美琴和代表處同仁致敬的「台灣戰貓口罩」。但還是很多網友質疑口罩上美國國旗那麼大，中華民國國旗還被貓咬著，不知是啥意思。

是貓還是狗，其實不重要。關鍵是這樣的設計，不僅毫無美感，且有自作賤之嫌。

其一，貓，貌似陰險。將台灣比擬作黑貓，躡足從大幅美國國旗下走過，意味著台美有貓膩？還是台灣在美國旗下陰謀從事？

其二，民進黨痛批中共「戰狼外交」，如今，美國恩賜疫苗，民進黨卻將自個兒比作戰貓？戰貓，能戲鼠捉鼠，能鬥得過戰狼嗎？

其三，口罩設計，涉及兩國象徵。何以美國是面星條旗，台灣卻是一隻黑貓？偏偏，口罩上的那隻黑貓，還遠遠不如「宅急便」那隻黑貓來得討喜可愛。真不知拿隻醜陋的貓要向誰致敬來著？

連設計口罩都不忘卑顏屈膝，怎能贏得國際社會的尊敬？

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