中共慶祝建黨百年，習近平強調「我將無我、不負人民」，這是習近平近兩年再度提出的理念與指標，盤點這兩年台海兩岸的基礎建設及民生經濟落差，檢視台灣防疫失敗引爆的民怨，台灣人民都想問問民進黨官員和民代，你們午夜夢迴、捫心自問，敢說同樣這句「我將無我、不負人民」嗎？

用這兩句話來檢視現在的民進黨當局，以台灣人民目前的苦悶為秤，相信衡量標準並不算太高端、太嚴苛。「我將無我」就只是放掉私人利益與執念，高端、聯亞炒股疑雲，綠營高層不是說不清，就是乾脆不解釋，市井街坊調研一下都清楚，台灣人民已不能也不會把「清廉」兩個字，和民進黨官員民代畫等號，台灣社會的民怨氛圍，已和當年扁政府嚴重貪瀆時期接近，除了要求疫苗的「生存革命」，號角已在台灣社會角落響起，「討厭民進黨」的民心風潮，更蓄勢待發。

台灣民怨潮起的關鍵，就因為不再相信那些綠營高層，至少已找不出類似陳定南這種「無我」之輩，蔡政府滿朝只顧政黨私利，無視人民水深火熱，民進黨立委集體否決購買疫苗，不把選民生命當一回事，表決時一票都沒跑，這樣的民進黨政客，距離「我將無我」已是天邊海角，其心足以喚醒台灣人民，怒顏唾棄。

台灣數百人命，焦慮不安的人心，都證明民進黨完全沒做到「不負人民」，選舉時說得天花亂墜的漂亮口號，「人民是手心最軟那塊肉」，此時聽來格外刺耳，連慈濟想買疫苗救台灣人民，都被冷面判官陳時中一句話擱置，若非民怨沸騰，不可能願意妥協讓慈濟提出申請，也不會實施專家建議一整年卻不採納的入境廣篩。現在堵麥任何綠營官員民代，誰敢大聲回答「不負人民」？

台灣鄉親素來憨厚，對政治人物更寬容有加，但別忘了台灣人也不是好欺負的，都有先民唐山過台灣，和黑水惡海搏鬥、胼手胝足的硬頸精神，何況聲稱穿草鞋、愛台灣的民進黨，如今卻是吃人民夠夠的冷血黑幫，這口氣台灣人民不會這樣輕易吞下，等到度過這場疫情浩劫，一定會跟民進黨好好算這筆大爛帳。

「不負人民」是為政者基本靈魂，放諸四海皆準，這場疫情震盪出民進黨原形，比陳水扁執政時期更惡質的本性畢露，台灣善良百姓就這樣被一小撮人卡緊脖子，被更多的謊言強制麻醉，但人生是真實的，生活就是柴米油鹽，當人們又必須為家計奔波，冒著危險擠大眾運輸上下班，相信對民進黨官員和民代，更在心底貼牢反標籤，「不負人民」這個基本考題，民進黨已被台灣鄉親「死當」。

大陸迎來百年風華，華人振興仍在征途，但至少「不負人民」，讓人民過好日子，大陸數年趕上西方數十年，台灣怎能短短五年，讓人民生活水平倒退至此。基層人心多麼卑微，不過就是歲月靜好，身邊的人都健康長壽，可就這丁點「不負人民」，民進黨官員和民代都做不到，不能等歷史批判，台灣鄉親應該挺身捍衛自己親人和家園，讓陷溺權力傲慢和自私利益的綠營政客，冷汗直冒。

「我將無我、不負人民」，民進黨官員民代裝不懂，台灣鄉親會讓你們懂！（作者為大師鏈傳媒總編輯）

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