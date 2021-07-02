2019年金鐘戲劇《我們與惡的距離》有一句知名語錄，「你連自己的真相都看不清楚，還想看清楚全世界的面貌？」自從美中二強對撞以後，小英政府便積極配合美國的全球戰略，站在抗中的最前線，透過大內宣洗腦自己的人民，更也透過大外宣洗腦國際社會，催眠自己是「民主陣營」的一員。但諷刺的是，這段時間卻是台灣民主化以來最黑暗的時期，例如，鼓動民粹，利用網軍或御用名嘴攻擊反對人士；在立法院用多數暴力封殺所有反對黨的議案；以非法手段沒收人民財產；對公投結果完全置之不理；收買媒體護航政策；最嚴重的莫過於強行關閉立場不同的電視台，造成當前台灣言論市場的一言堂及寒蟬效應。

日前香港《蘋果日報》停刊，外交部長吳釗燮說「我無法用言語來描述目睹此一悲劇的憤怒與悲傷」，請問，中天電視被關台的那一天，你是甚麼心情？蔡英文也說「自由的台灣，會一直撐著香港的自由」，請問，中天電視被關的那一天，誰來撐住台灣的自由？其實，大家心知肚明，民進黨政府說這些話，從來不是說給台灣人聽的，而是再一次大外宣，向美國人交心。可悲的是，香港政府尚以具體的事證指控《蘋果日報》勾結外部勢力，而民進黨政府則是用假新聞構陷媒體，手段之惡劣，只有過之而無不及。日前法院判決直指NCC前年對中天新聞的一項處分案，處理不當，中天勝訴，但為時已完，當年的不當處分早已成了中天新聞台被關台的理由，可見民進黨政府無所不用其極對付手無寸鐵的媒體，終於寫下台灣民主最黑暗的一頁。

當民主社會失去了制衡的力量，獨裁政權就會逐漸長成。自從5月分疫情爆發以來，我們就可以完全體會到甚麼叫獨裁。已經一個多月了，人民渴望盡快得到疫苗，以挽救一個又一個消失的生命時，我們卻看到這個政府以冰冷的態度回應外界的呼籲，用各種理由拖延民間的捐贈，甚至為了護航國產疫苗，竟然大膽到恣意變更審查委員。當人民要究責政府的失職，立法院的民進黨委員竟全力擋下華航機師3+11以及疫苗採購黑箱作業的任何調查工作，完全視民意機關如無物，堂堂立法院成了執政黨的遮羞布。為何執政黨敢如此膽大妄為？那就是台灣社會早已失去了制衡的力量，傳統民主國家的三權分立，如今在台灣成了三權合一，總統獨大了。

失能的在野黨，自然也提供了獨裁者的養分。我們現行的憲政體制，缺乏對總統的有效制衡，像現在施政讓人民陷入痛苦，對國家社會造成傷害，我們卻只能任他玩4年。如今的在野力量只剩零星的炮火，根本無法集結有效的監督力量，民進黨當然無視於你的存在。再加上失德失能，唯利是圖的媒體老闆，讓原本應該負起監督責任的媒體，也成了戕害台灣民主的幫凶。所以，要救台灣先從監督媒體開始，看看誰在顛倒是非，誰在挑撥離間，誰在掩飾真相，誰又在刻意護航。若無法讓台灣的媒體回到民主社會應有的功能，所有制衡的聲音與行動都將枉然。

今年年初瑞典有個研究機構V-Dem做了一份報告，直指當今世界許多所謂民主國家的選舉，卻選出了不受拘束的專制政體，這些新獨裁者跨越了民主與威權主義之間的界線，「執政者攻擊媒體和公民社會，通過不尊重對手和傳播虛假信息來使社會兩極分化，然後再破壞制度。」這段論述是不是感覺很熟悉呢？台灣的執政黨不僅用虛假訊息攻擊媒體，還關閉媒體，用公帑養網軍放假消息攻擊對手，造成社會的對立與兩極化，最後再破壞行政、立法、司法三權分立互相制衡的制度，台灣還算是個正常的民主國家嗎？現在小英總統正陶醉在虛妄的民主掌聲中，不過，卻也正在一步步扼殺台灣民主的空間。

（作者為資深媒體人）