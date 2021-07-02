中共慶祝建黨百年，在內戰導致兩岸隔海分治71年的歷史脈絡下，無論是中國國民黨或是中華民國政府，應該都有著十分複雜的情感。無論如何，站穩從《中華民國憲法》出發的立場，對中共百年歷史必然有期許，希能在此基礎上，回歸和平之路，兩岸才會有未來。

對謹守《中華民國憲法》的政黨或政府而言，台灣與中共的關係應當視為內戰後的分治狀態，初衷都是為全中國人民奮鬥。雖隔海分治，各有各的憲法及統治當局，但已建立共同政治基礎，也有為兩岸人民謀福祉的共同遠大目標。既然國父孫中山先生為兩岸所共同尊崇，就讓我們從三民主義出發思考。

從「民生主義」來看，回顧中共百年歷史，尤其最近40年，我們當然必須肯定，中共在14億人民的民生問題付出相當心力，也取得巨大成就。幾個重要措施，包括全面脫貧、建成小康社會、大幅改善人民生活，做到前人所未能。此外，完備基礎建設，尤其是鐵路交通，也是國父當年「實業計畫」的一部分，為民謀利，為國興利，成果斐然。

從「民族主義」來看，中共國力日盛，已成全球第二大經濟體，戮力「中華民族偉大復興」；若能進一步實踐中國傳統王道思想，當更有助於協和萬邦，促進世界和平。

但在「民權主義」方面，與國父倡議的「主權在民」，尤其在自由、民主、人權、法治這些價值上，仍有差距。中共領導人習近平曾在2017年「十九大」報告中，呼籲要「加強人權法治保障」，我們對此應有期許，因為這是拉近兩岸距離的最佳方案。

最重要的是，我們注意到在中共百年黨慶談話中，習近平釋出了兩個重要訊息。第一，他重申「堅持一個中國原則和九二共識」，回歸《十九大報告》，將「堅持九二共識」與「堅持一中原則」並列，代表兩者並未畫上等號，展現了相當的彈性。簡單說，這代表「一中原則」之內，還有「求同存異，各自表述」的空間。

很遺憾，蔡英文政府的陸委會立刻膝反射地回應，聲稱2300萬台灣人民已否定「九二共識」與「一中原則」，這是不折不扣的謊言。台灣民眾從未就此議題進行公投，何來否定之說？我國憲法難道不是「一中憲法」嗎？更何況蔡英文2015年競選總統時提出「維持現狀」，當時是馬英九總統執政，就是有包含「九二共識」的現狀，否則蔡英文也不會繼承ECFA至今。

第二，習近平雖再次強調統一，但是他把「和平」兩個字放回去了。中共在2020年政府工作報告中，首次將「促進和平統一」改為「促進統一」，之後包括全國政協主席汪洋等，提到「統一」都不加上「和平」，這樣新的表述方式，引發了諸多「武統」的疑慮。現在習近平加回「和平」二字，不能不說蘊含深意。

依照《中華民國憲法》，統一選項並未排除，但沒有時間表，也不能違背憲法總綱（如主權在民）。馬前總統曾主張，即使要統一，也要遵守兩大原則──「方式要和平，程序要民主」，這是最基本的條件。中共如果使用武力，台灣人民不會接受，是否要統一、如何統一，必須取決兩岸人民，尤其是台灣人民是否同意。

習近平在《十九大報告》中曾說，會尊重台灣的社會制度與人民的生活方式。馬前總統在第二任就職演說也曾說，台灣實施民主的經驗，證明中華民族的土壤並不排斥外來的民主制度。在中共百年黨慶之後，習近平與馬前總統這兩個談話，格外有意義；兩岸只有真正彼此尊重，共興共榮中華民族，兩岸才有和平，也才會有未來。

（作者為馬英九基金會執行長）