美中兩強目前的激烈競爭，未來發展趨向不明。其情境有可能是權力移轉引發的「修昔底德模式」、「文明衝突模式」、艾立森說的「宋遼模式」，或者是一方衰敗的「蘇聯模式」，以及英美交接的「禪讓模式」；中間還會有模式銜接、混合的現象。

北京無論經濟規模排第幾，始終堅稱「不稱霸」，要與各國支持「多極化」。但中國經濟接連完成「超德趕日」，又成功地轉換為科技與軍事能力，進而對爭議領土、水域與「不公正不合理」的國際政治、經濟秩序奮發有為地提出「中國標準」、「中國主張」，還強調普惠、共商、共建、共享的「一帶一路」要「推己及人」。同樣在最後這10年，美國及西方又接連遭受911恐攻、次貸風暴、歐債危機、中東兵疲與國內民粹分裂，國際格局的確隱然出現「東升西降」。

歐巴馬、川普、拜登等雖理念極為不同，但霸主必須制衡基於「實力」的威脅，則是毫無遲疑的共識。川普藉由疫情激起美國國內激進潮流，加上拜登確認中國是「最嚴峻對手」的屬性，北京也毫不客氣回稱，新時代下的任何侵略者，必將在中國的鋼鐵長城上「頭破血流」。從中美在這10年末段的強勢表態看來，中美兩強相爭的出路，似乎只剩前面兩個模式，甚至一方衰敗退出，短中期也很難看到。

美方假設中國準備爭霸並要踢下自己，並不足為奇。爭霸假定的基本邏輯是樸素的攻勢現實主義，也就是說，不僅「國強必霸」，而且不進則退，所以是身不由己，爭霸者沒有道德負擔問題。但樸素邏輯的爭霸假定，效力包括美國自己，等於否定了燈塔國例外論的高尚性，所以公開場合盛行的邏輯是中國將以威權的「惡霸」取代自由國際秩序的「善霸」。

善霸邏輯是說，人非聖賢，海權善霸集團難免也有不好的紀錄與雙標，或落跑行為；但歷史上陸權惡霸們當家，多會逼迫全球「朝貢」、剝削附庸國、掩蓋疫情與族群壓迫，甚至將鼓勵在地獨裁監控體制，這才是「國際社會」目前積極建構「認知」的中國形象。但鏖戰百年、久經考驗的中共，早已不是上個世紀被列強趕到承德與重慶的中國，不僅對蓬佩奧等的「病毒人造論」要給予狼式反擊，還能揪結90餘國回敬美、加45國在聯合國人權委員會的攻勢，並使南韓、蒙古與多數東協國家棄權。無怪乎美國要護持霸權，要繞開被「第三世界」滲透的聯合國，另起「民主峰會」的新爐灶。

霸權護持者假定爭霸者樣態的兩種邏輯都可理解。問題是，中國爭霸的可能路徑與稱霸的最終樣態如何？習近平說中國沒有「稱霸基因」恐怕只是過度簡化的比喻。但如果把「霸權」理解為中性的「國際領導權」（international leadership），中國在東亞漫長歷史中確曾長期居於頂峰，只是規則密度與執行力度遠遜於殖民主義以降的西方。其背後的原因不僅在於中國較為劣勢的地理條件與相應的內向性天下觀，也包括被動的文明推廣態度與對科學領域的忽視。科學工藝方面今日雖有相當進展，但其他方面仍像數千年來一般限制著中國。僅僅是英語知識與背後基督教本體論的系統性霸權，無論經濟如何繁盛，漢語與中華文化也難以取代。「規則為基礎」的時與勢還在西方，豈是粗糙高喊「入關」可以衝破？

近期蘭德公司發表了長篇報告評估中國企圖取得的「領導地位」遠景便指出，北京僅能尋求在「亞太」主導與「全球之局部霸權」，且其偉業只能訴諸財政與外交，難以藉助軍力支撐。此時美國可能被迫要接受中方的核心利益與部分規則，而淪為僅在美洲稱霸；全球則進入一種多極的鬆散秩序。霸業不進則退，美國自不可能坐視自己被擠退到「多極」。即便如此，中國光是「不畏強敵」還遠遠不夠，唯有堅持「謙虛謹慎」，才可能閃避「頭破血流」的最壞模式，擠近「世界舞台的中心」。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）