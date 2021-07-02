行政院昨日召開台美第11屆貿易暨投資架構協(TIFA)會議會後記者會。（行政院提供）

第11屆台美「貿易暨投資架構協定」(TIFA)會議，日前以視訊模式舉行；雙方在8個小時會談之後，皆宣稱會議「高度成功」。然而，若從我方設定的目標來看，我方幾乎是空手而歸；所謂「高度成功」，大概只能從美方觀點來看。這樣的台美「合作」值得我們深思惕勵。

評估會議是否成功的關鍵，必須檢視我方設定的目標是否達成。我方對本次會議設定的最主要目標，一是要求美方承諾迅速和我方諮商「雙邊貿易協定」(BTA)，二是在新冠肺炎疫苗的取得上，能夠在援助、技術分享或授權代工上獲得美方許諾而有所突破。但是，這兩件我方高度期待的目標，BTA被美方四兩撥千斤地以「續談有助達成目標」，疫苗取得則完全被當成馬耳東風迴避掉了，只剩下我方主談人重申我方在會議中對美方「呼籲」這些目標。以政府不斷宣稱台美關係是「史上最好」的狀況來看，受到美方這樣的對待只能說：情何以堪？

但美方為何認為會議「高度成功」呢？因美方要求必須消除的豬牛肉准入壁壘、消除農產品貿易障礙、簡化醫療器材貿易審查文件和程序、共同打擊走私野生動物及保護海洋哺乳動物、金融機構使用雲端服務、美方在WTO 和APEC準備處理的議題等，都獲得我方承諾全力配合。所謂要設立「工作小組」，大概就是要就這些美方要求讓步或配合的議題，務實地落實我方承諾。但從字面上看來，卻到處充滿了「合作」、「希望」、「深刻了解」這類看似樂觀、實則空泛的字眼，只能滿足大內宣的需要，無助於我方目標的達成。

之所以造成這種令人失望的結果，應該是蔡政府在兩岸關係的處理上，對美國一面倒地投靠、討好，讓美國覺得根本不必提供什麼誘因，或配合台灣的需求，就可以應付了事。反過來看，對美國企業提出的各種對台貿易要求，基於美國和台灣不對等的貿易關係(顯著貿易逆差)，自然可以予取予求。而蔡政府越在兩岸關係上偏向美國，越需要美國「保護」，再加上平時不做深入研究，不知如何在這些議題上以詳盡調查分析和嚴謹經濟邏輯來自我防衛，自然也只能棄甲曳兵，不敢或無能說任何一聲「不」了。

另一個問題是我方選擇的議題，不少是和貿易相關性不高、不適合放入本次會議，而應放進下次「台美經濟繁榮夥伴對話」才對的。本次TIFA會議的美方負責機構是貿易代表署，派出代表參與的只有美國農業部、衛生部和AIT，都是為了打開台灣貿易障礙而來「要東西」的；放進一些和貿易無甚相關的議題，美方當然只能善意敷衍一番，因為負責或相關的機構並沒有代表參與，無法提供較具體的承諾。我方列入這些議題，似乎不是真的要有所斬獲，而只是看上「大內宣」的效果而已。

最後，所謂「工作小組」的工作成果，包括「經濟夥伴對話」和本次將設立的小組，立法院應嚴謹監督，要求行政院和經濟部進行施政專案報告，看看這個宣稱「會做事」的政府，到底是虛晃一招，或只是「為美工作小組」？（作者為華梵大學人文教育中心兼任特聘教授）