2021年7月1日是中國共產黨建黨100週年紀念，也是中共在2017年「19大」訂定兩個百年目標的第一個百年目標的達成年。該百年目標是要「全面建成小康社會」，這也就是為何中共國家主席習近平在2021年2月，要大力宣揚已完成近億人口全面脫貧的「人間奇蹟」。試想若已經達成人均所得逾1萬美元的小康社會，卻尚有許多農村百姓未能脫貧，無疑會使達成目標的光彩蒙塵。

只是達成首個百年目標，然後呢？能夠讓中共念茲在茲的百年屈辱被洗刷乾淨了嗎？或許是為了急於洗刷1840年中英鴉片戰爭以來超過百年的羞辱，中共才會在2021年3月美中「2+2」阿拉斯加戰略對話中，以強硬姿態來反擊美國對新疆等內部問題的指指點點。習近平甚至在中共百年慶祝大會上強調：「中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們」，欲洗刷歷史羞辱感的用心，溢於言表。

儘管「中國人不吃這一套」的怨氣出了，但隨之而來的七國高峰會卻形成對中共隱而未現的圍堵態勢，更遑論原本希望「聯歐制美」的「歐中投資協定」，尚卡在歐洲議會未獲批准！簡言之，「戰狼外交」政策不見得能使中共突圍，鄧小平面對1989年柏林圍牆倒塌之世紀大變局，所提出的「韜光養晦」政策，才可能讓其有迴旋的時間與空間。「當自己的事辦好」了，試問國際影響力還會差嗎？歐美國家還會聯合起來圍堵嗎？連向來與中共關係還可以的俄羅斯也藉美俄高峰會來摻一腳，不就代表新八國聯軍儼然成形嗎？

中共或許不明白，本身不是一再強調「不爭霸、不稱霸」？為何西方世界對於中共的和平發展如此擔心？主要原因如下：一是深受修昔底德陷阱及文明衝突論影響的西方世界，不易將中共口說的與實際作為劃上等號，擔心話語背後另有謀算；二是中共提出帶路倡議、實現中華民族偉大復興的中國夢，以及近來在東海、南海、台灣西南沿海的軍事作為，讓西方世界難以相信上述舉動不是爭霸行為；三是中共政治體制決策透明度低，讓西方世界不得不加以防範。

其實不只是習近平的時代，中共希望政經的實力能被世界認可，前兩任領導人在此議題上亦多所著墨。江澤民時代推行的「大國外交」，不就在說明本身己具備大國條件，要與世界列強平起平坐、平等對話。繼任的胡錦濤提出「和諧世界」的理念，實際上也是要建立一套有別於西方世界的國際體系，藉此找到中共在體系中的新定位，其目的都在洗刷百年的屈辱，凸顯中國已重新站起來了！

順利達成首個百年目標，無疑會讓中共對於實力受到西方世界認可，建立更有利於其未來政經發展的世界體系更有信心。中共下個目標當然就是要在2049年達成另一個百年目標--「全面建成社會主義現代化強國」。然而若是不能突破西方世界對其所採取的新圍堵政策，該預期目標恐不易達成。因此，回到「「韜光養晦」」，進而「把自己的事辦好」，才有利於達成第二個百年目標。(作者為南華大學國際事務與企業學系副教授)

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