無黨籍、泛綠立委林昶佐2日隨同防疫指揮官陳時中等一干中央大員，「視察」台北市環南市場，就該市場新爆發的群聚感染進行了解。林昶佐在現場發言吐槽台北市長柯文哲因應疫情反應過慢時，反遭市場人士猛嗆。

環南市場自治會會長林勝東在林昶佐發言時，突然搶下麥克風指責林說，「從疫情發生到現在，你有替中正、萬華區的百姓發言嗎？沒有嘛、騙肖欸」、「你有來環南市場關心過嗎？」最後還撂下一句「無采挺你」，意思是後悔選舉時支持林昶佐，而後還有攤商鼓噪請林昶佐「要演戲到電視去演啦！」言下之意，不歡迎林昶佐在市場作秀。

事後林昶佐的臉書也遭臉友留言灌爆，大部分都是對他被罵叫好，網友甚至只用一個字代表心情，那就是「爽！」從這些反應可充分體會到民眾不滿的情緒。

類似的情況日前也曾出現。社民黨、泛綠台北市議員苗博雅在政論節目稱，「全國縣市現在是在陪雙北坐牢」，引發爭議。民眾對身為台北議員的她，竟出言傷害台北市，不解苗是否角色錯亂？就像林昶佐是中央民代，他的職責是監督中央政府，但是從北農到環南市場，林卻一路將矛頭對準地方政府，直接跳過陳時中和負責督導管理全國農業市場的農委會主委陳吉仲，如此找錯對象根本就是失職。

事實上，從疫情爆發以來，理當監督政府、為民眾爭取權益的綠色民代，彷彿集體失聲，表現完全不及格。最明顯的例子是，面對疫情指揮中心不合理、不公平的疫苗分配措施，讓人口多、疫情嚴重的雙北分到的疫苗比高雄還少時，民進黨立委惦惦不作聲；台北市發生好心肝事件時，北市綠委蜂擁而上、一陣拳打腳踢北市府。真不知綠委的良心和專業何在？

選民一票一票把這些綠委送進立法院，期待他們能顧好民眾的權益，無論是哪個政黨，疫情期間，為選民爭取更多包括疫苗在內的防疫資源，是所有民代的責任，然而令民眾失望的是，在立法院占多數的民進黨立委，竟全部選擇「順時中」，不只怯於監督中央的防疫作為，甚至當在野黨立委要求增購疫苗、揭露疫苗採購資訊時，綠委竟以人數優勢全部予以否決。

同樣的情況也發生在高雄。近日鳳山某大樓住戶確診，經疫調與仁武家庭群聚案有關，高雄市長陳其邁除緊急召回住戶進行PCR檢驗外，竟要全棟大樓住戶245人進防疫旅館隔離14天，且民眾須自費。有住戶表示，他家5人要花10萬5千元，且還得一次繳清才能入住防疫旅館，實在是一筆很大的費用。如此明顯不合理甚至不合法的作為，高雄市只有國民黨籍議員提出質疑，民進黨議員全部保持沉默。這些綠營議員有把人民放在心上嗎？

人民應該要看清楚，哪些民代只會做執政者的應聲蟲甚至打手，下次選舉就別再投票給他了！

（作者為作家）