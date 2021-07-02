中共慶祝百年黨慶，習近平總書記在大會中演說，回顧了中共發展歷史，重申黨的領導與路線，高舉民族偉大復興目標，其中有關兩岸部分，是習近平在2019年《告台灣同胞書》發表40周年紀念會講話後，首次做出的公開宣示，未提「一國兩制」，更不涉武統，兩岸和平發展走向統一仍是中共主調。

兩岸和統仍是中共的主調

習近平演說中首先表示，中國共產黨的誕生就是以中華民族的復興作為初心使命。中共信奉馬克思主義，團結帶領中國人民完成新民主主義革命，建立新中國，移走壓迫中華民族的帝國主義、封建主義、官僚資本主義三座大山，為中華民族偉大復興奠定堅實基礎。在對內方面堅持黨的全面領導，貫徹以人民為中心的群眾路線，堅持中國特色社會主義思想，加快國防和軍隊現代化。在對外方面則高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體。

民族復興自然不能避免國家統一問題，他將台灣與港澳分開，先談了港澳部分。他重申「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治，但要落實中央管制權，維護國家主權與安全。在談到台灣問題時則堅持一中原則、「九二共識」、推進祖國和平統一進程、反對台獨。可見九二共識與和平統一仍是中共對台政策基調。

習近平在《告台灣同胞書》40周年的講話中，對於統一進程提出五點主張，雖然強調和平統一，但也明確表態，不承諾放棄使用武力、保留採取一切必要措施的選項，固然針對的是「外部勢力」和「極少數台獨分裂分子及其分裂活動」，絕非針對台灣同胞，但威嚇性質極強。而所謂兩制台灣方案，更被民進黨擴大解釋，將九二共識與一國兩制畫上等號，讓台灣人民對九二共識產生極大的誤解。後來香港爆發反送中事件，讓民進黨順利行銷「芒果乾」的恐中、反中的心理，深刻改變台灣人民的兩岸認知與意向，而有2020年蔡英文以817萬票的高票當選。

這兩年來台灣內部的政治情勢有了很大的變化，除了前述香港街頭事件被民進黨有效利用，成功傳播反中心理，在民進黨的操作下，九二共識被汙名化，連帶堅持九二共識的國民黨也受到波及，嚴重壓縮政黨發展空間。近來因民進黨政府疫苗政策失當，造成676人無辜犧牲，民怨沸騰，但是蔡英文仍有4成的死忠支持度。在政黨支持度方面，國民黨也沒有得到太多好處，可見兩岸關係在台灣政治版圖仍然占有相當大的決定因素。這也讓民進黨堅持不接受大陸援助以及堅持施打國產疫苗有了底氣。

從民族角度處理兩岸問題

新冠疫情首先在大陸爆發，周邊國家紛紛伸出援手，台灣不但沒有同胞物與的心理，反倒幸災樂禍，令大陸同胞心寒。這種心寒化為憤怒，使得武統台灣的聲音甚囂塵上，對北京產生極大的壓力。

在國際上，從2018年美國前總統川普與大陸開打貿易戰以來，頻頻使用台灣牌，挑戰中美「一中原則」底線。拜登繼任延續川普路線，對於台灣牌的運用更為細緻與全面。拜登更結合盟友，讓過去對於台海議題迴避或謹慎的盟邦如日本、七大工業國集團（G7）紛紛對台海安全表態。使得台灣被推上中美競爭的第一線，所以英國《經濟學人》雜誌才會將台灣視為全世界最危險的地區。

大陸領導人面對兩岸70餘年來從未有過的複雜環境，對其戰略定力是莫大的考驗。從習近平在建黨百年慶祝大會的演說看來，和平的機會仍然存在。相較2019年的談話，習近平的思維出現微調，九二共識仍舊是兩岸和平發展的基石，也是回復交流的通關密語。台灣重新認識九二共識的意涵與作用，在此時更有必要，沒有九二共識，就沒有兩岸關係。

從陸委會對習近平演說的強硬回應看來，民進黨選擇與大陸繼續鬥爭，國民黨作為一個歷史比中共更悠久，曾經最有能力處理兩岸問題的政黨，未從民族的角度出發，傳遞追求兩岸和平的方向，實屬遺憾。根據民調，台灣民眾無論藍綠，絕大多數希望兩岸和平發展，恢復交流。習近平為和平留下機會，台灣要好好把握。