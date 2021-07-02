入境總算要「普篩」了！還記得去年8月防疫指揮官陳時中召開記者會，揭露模擬入境普篩的結果將是「台灣各種崩潰的開始」，指花8億元製造1.2萬個偽陽性沒意義；新北市長侯友宜呼籲入境兩次PCR檢測，指揮中心先前也否決，直到7月1日才採納；各方提議建方艙，集中隔離輕症患者，陳時中則說「可考慮」，之後沒下文。以上措施如果早點做，台灣哪來的疫情大爆發？哪來傳教士的喪命。

早在去年，不少國家就展開入境PCR普篩。以大陸為例，入境後由全副武裝的醫護人員進行檢測，隔離期間每日抽血，出關再測一次PCR，離開時由不同交通工具送往不同目的地，全程防範。在在說明嚴格的普篩及檢測才能阻絕病毒於國門。但1年多來，從戴口罩、開放快篩試劑、建方艙，到專家千呼萬喚的普篩，陳時中無不峻拒，5月疫情大爆發全台措手不及，防疫紊亂無章，把台灣害慘了，終於陳時中開始「逆時中」了。

入境普篩雖已錯失黃金時間，導致英國Alpha及印度Delta病毒在社區爆發，但晚防範總強過不防範，誰知下半年或明年還會出現什麼感染力更強的異變病毒。

指揮中心防疫不能剛愎自用。台胞赴大陸入境被檢測出陽性的案例時有所聞，這不正是台灣出境可能存在「偽陰」的證明？難道二採陰三採陽的過往事例還不足說明其危險性？侯友宜呼籲入境兩次PCR檢測，一直要到台灣付出眾多人命的代價後才被指揮中心採納，令人浩嘆。

「將帥無能，累死三軍！」如果指揮中心1年前就規畫好完整的疫情作戰方案，綱舉目張，上令下達，台灣早就具備一張防疫的天羅地網，何來今天的左支右絀。各界近日探討「微解封」，想想指揮中心的作戰能力，為早日解封，還是忍忍為宜吧！