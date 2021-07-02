近日有兩件事，具體而微凸顯蔡政府「威權式」推動能源政策為台灣帶來的禍害。一是中央跳過台中市政府，直接以特種建築執照方式發放台中火力發電廠新建機組建照，二是核二廠1號機組「提前除役」。過去民進黨與反核人士都指責國民黨推動核電等能源政策是以不民主的方式推動，一旦執政大權在握，民進黨毫不尊重專業的威權程度更勝過去。

一意蠻幹侵犯地方政府職權

擁有10部燃煤機組的中火，曾經長年居全球最大燃煤發電廠之冠，現在還是排名全球第2。只是這個「冠軍」並未帶給台中人榮譽感，有的只是糟糕的空氣品質、疼痛的氣管、惡化的健康，地方民眾與政府長期抗議中火帶來的空汙；蔡政府執政後草率停止部分核電機組運轉，各地火電廠只好全力發電，被稱為「燒好燒滿」，帶來的空汙也更嚴重。在國民黨籍的市長盧秀燕擔任台中市長後，為中火與中央角力不斷，希望盡量降低碳排。

中央明知地方對中火空汙反感，不僅未想方設法減輕其發電負擔，反而再增設2組天然氣發電機組，地方當然強烈反對。但中央不顧一切硬幹，去年初在環保署主導的環評大會上，通過中火新增機組環評案，不理會地方要求舊燃煤機組同時退役的要求，中部4縣市痛斥中央和民意作對、踐踏中部人的健康。今年先強啟已被中市府取消操作許可的3號機，接著又跳過中市府發給中火燃氣機組建照，漠視法令和制度、踐踏地方民意、一意蠻幹的狠勁讓地方憤慨不已。

中火燃氣機組建照卡在中市府都審會已15個月，依照中央的說法是根據內政部營建署的認定，認為中火興建燃氣機組不需要都審，因此直接由行政院發給中火氣電機組特種建築執照。這種說法不僅荒誕，亦違背地方分權常態。長期已來發放建築執照、使用執照，一向是地方政府職權，而中火燃氣機組建照會送進中市府都審會審查，才是常態作法，也是過去慣例。但現在因為卡住15個月，中央「突然發現」建照不必送地方審，直接由行政院以特種建照發放即可，而負責「解釋」這個法令的又是中央的營建署，坦白說，這是百分之百的球員兼裁判，做出自己想要、對自身有利的解釋。

核二廠1號機組因燃料池已滿而於7月1日起「提前除役」，坦白說，在不久前才發生過2次大停電與分區供電意外事件，此刻仍處於夏季用電高峰季節，蔡政府讓核電機組「提前除役」，顯示的是不顧專業意見、無視民意，唯意識形態是問的鴨霸作風。

為意識形態讓人民用肺發電

蔡政府辯稱核二1號機除役時間已到，但除役時間到是否一定非如期除役？答案當然「不是！」蔡政府從未遵照除役時間，這幾年用電吃緊，外界可能未注意到，許多老舊該除役的火電機組，蔡政府都悶聲不響地繼續使用，連使用燃油、汙染最嚴重的基隆協和電廠都延後除役，既無汙染亦無排碳的核電機組，不是更該優先續用嗎？但蔡政府寧可讓老舊火電延役而不用核電，寧可讓大家「用肺發電」，也要遂其廢核意識形態。

官員或許會把責任推到新北市身上，指新北市政府反對延役、乾貯設施迄今遭市府卡關等，所以才提前除役，但這些說詞也正好凸顯蔡政府的雙重標準、結論只取其想要的惡劣作風；地方（中市府）也反對中火增加機組，中央聽了嗎？中央用特種建照跳過中市府，但對核二乾貯設施則「完全尊重地方」，如此雙標豈不荒謬？

從蔡政府藉著網軍操控輿論帶風向，再以《社會秩序維護法》、假消息、警察上門「了解」等手法恐嚇批評政府者，台灣的民主、言論自由正受到殘害。反映在能源政策上，也是同樣的操控方式。事實上，一切根源都在蔡政府錯誤的能源政策上：當全球以減碳為目標，不再反核、甚至視核電有助減碳時，蔡政府不知順應潮流改變，依然堅持廢核政策，結果就是國內火電必須持續增加。地方因空汙等問題反對時，就動員一切，甚至曲解法令地輾壓過去，最後台灣民眾與經濟必然都要承受錯誤能源政策的代價。